Undicesimo di tappa, decimo in classifica generale. Tutto sommato è andata più che bene la nona frazione del Giro d’Italia 2021 per Davide Formolo: il capitano della UAE Emirates ha proseguito, senza impressionare, il suo cammino con molta regolarità e si sta gestendo al meglio nella Corsa Rosa.

L’obiettivo del veneto non può che essere quello della top-10 in graduatoria, già raggiunta in carriera per due volte tra 2017 e 2018. Al momento, nonostante abbia dimostrato spesso di avere coraggio e di andare all’attacco senza patemi, ha preferito non sperperare energie in questi primi giorni di gara, attendendo la seconda e la terza settimana per salire di colpi.

Sullo sterrato di Campo Felice Formolo ha perso solamente 12” da uno scatenato Egan Bernal, terminando nel drappello dei migliori guidato da Damiano Caruso. Le sue parole in un comunicato stampa: “A inizio tappa abbiamo cercato con insistenza di agevolare l’ingresso di Ulissi nella fuga. Quando Diego è riuscito a entrare nel gruppo degli attaccanti, ho pensato a gestire le mie energie in vista della battaglia sulla salita finale. Il ritmo è stato elevato, specialmente nel tratto sterrato, ma ho concluso bene la prima settimana di gara”.

