Dopo un solo giorno di ‘tregua’, i big della classifica generale torneranno protagonisti di questi primi giorni del Giro d’Italia 2021 con l’insidiosa sesta frazione appenninica tra Grotte di Frasassi e Ascoli Piceno. Saranno 160 chilometri senza sosta, contraddistinti da due GPM a metà tappa, e un’interminabile discesa che porterà il gruppo alla salita conclusiva di San Giacomo che, siamo certi, regalerà non poco spettacolo.

PERCORSO

Sarà una tappa appenninica che si svolgerà quasi interamente nell’entroterra marchigiano su strade molto articolare e complesse sia altimetricamente che planimetricamente. Un lungo saliscendi condurrà il gruppo al traguardo volante di Pieve Torina al chilometro 54,7, prima di affrontare lo strappetto de Le Fornaci (km 65,7), che introdurrà il primo GPM di giornata, l’ascesa umbra di seconda categoria di Forca di Gualdo (km 88,1). Quest’ultima misura 10,4 chilometri al 7,4% con punte del 12% nella sua prima parte. Una lunga picchiata che potrebbe già scremare il gruppo.

Lo zampellotto di Castelluccio (km 92,3) porterà al secondo GPM del giorno, il terza categoria di Forca di Presta (km 100,4) con i suoi 4,8 chilometri al 4,2% e picchi del 10%. Una lunghissima discesa di ben 44 chilometri, di cui la prima metà davvero tecnici, riporterà nelle Marche e al secondo traguardo volante di questa tappa, quello di Ascoli Piceno (km 144,3) ,che segnerà l’inizio dell’ascesa finale di seconda categoria verso San Giacomo. Dopo l’abitato di Ascoli Piceno la strada salirà costantemente al 5% circa fino a Colle San Marco. Qui la pendenza aumenterà leggermente fino all’arrivo con punte del 10%. Ultimi 3 chilometri al 7,7% di pendenza media.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tempo di sfida tra gli scalatori candidati alla maglia rosa. Ma partiamo innanzitutto dal leader della generale Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), un uomo che regge bene in salita e che potrebbe difendersi cercando di tenersi ben stretta ancora per un po’ la sua maglia rosa. Ma il friulano dovrà stare molto attento a colui che, al momento, sembra essere il vero favorito di questo Giro: Egan Bernal (Ineos Grenadiers), che sul traguardo di Sestola ha dimostrato di avere una condizione e un piglio invidiabili.

Ottima forma fisica apparsa anche nelle gambe e nella testa del giovane Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e Hugh Carthy (EF Education Nippo). Attenzione poi alla coppia della Bahrain Victorius formata da Pello Bilbao e Damiano Caruso, che dopo l’abbandono forzato di Mikel Landa, avranno voglia di vendicare questa brutta sconfitta del loro capitano.

Coloro che invece sono apparsi un po’ tentennanti in quel di Sestola sono Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), Simon Yates (Team BikeExchange), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) e Domenico Pozzovivo (Qhubeka Assos); quindi sono chiamati a qualche dimostrazione in più. Attenzione a possibili outsider del giorno come la coppia del Team DSM con Romain Bardet e Jai Hindley, Marc Soler (Movistar) e Dan Martin (Israel Start-Up Nation). In conclusione chissà se Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) avrà la forza di rimediare in qualche modo ciò che ha perso l’altro ieri.

ORARI, TV

La sesta tappa del Giro d’Italia 2021 partirà alle ore 12.35 e si concluderà intorno alle ore 17.10. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.45 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 12.40 da Prima Diretta, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00 e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 12.35. Inoltre potrete seguire la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 12.00.