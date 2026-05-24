LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata, Milan deve reagire

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Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Voghera-Milano di 157 km. Nel primo giorno in rosa di Jonas Vingegaard, riuscirà l’azzurro Jonathan Milan a sbloccarsi in una frazione disegnata per le ruote veloci?

Il danese del Team Visma | Lease a Bike si è preso la scena nella tappa valdostana, conquistando la vittoria sul traguardo di Pila, che gli ha regalato anche la vetta nella classifica generale, dove ora comanda con 2’26” di vantaggio sul portoghese Afonso Eulalio (partito da Aosta in maglia rosa), respinto dal primo arrivo in salita sulle Alpi . Giornata molto positiva anche in casa Italia, con le belle prestazioni di Giulio Pellizzari (risalito al 6° posto nella graduatoria assoluta) e Davide Piganzoli (davvero sorprendente il suo livello sulle salite dure in questo Giro d’Italia), che si sono comportati in maniera egregia sull’asperità finale.

La frazione della terza domenica del Giro d’Italia 2026 presenta un percorso molto semplice, con appena 200 metri di dislivello, che sarà una ghiotta occasione di riscatto per i velocisti dopo la debaclè nella tappa da Imperia a Novi Ligure, andata in scena giovedì 21 maggio, che ha visto il trionfo del belga Alec Segaert.

I due uomini con maggiori velleità di successo sono Paul Magnier, che a Pila ha perso la maglia ciclamino, ora indossata da Jhonatan Narvaez (con un solo punto di margine sul francese della Soudal Quick-Step), e il friulano Jonathan Milan, ancora alla ricerca del primo centro in questa edizione della Corsa Rosa. Oltre a questi due elementi, attenzione anche all’olandese Dylan Groenewegen della Unibet Rose Rockets, sempre pericoloso negli arrivi in volata, così come non sono da sottovalutare il danese Tobias Lund Andresen della Decathlon CMA CGM Team e al britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team, che hanno già colto buoni piazzamenti in queste due settimane.

Sarà una tappa completamente piatta: da Voghera si transiterà a Pavia, per poi giungere a Milano, dove il gruppo dovrà percorrere per quattro volte un circuito di 16,3 km; il traguardo sarà posizionato in Corso Venezia. Dopo 49,5 km ci sarà lo sprint intermedio di Pavia, mentre il Red Bull KM sarà al km 114, durante il secondo giro all’interno del tracciato meneghino.

Per gli uomini di classifica sarà una giornata molto tranquilla, che anticiperà la giornata di riposo di lunedì, prima di un’ultima settimana tre tappe di montagna molto dure.

La partenza della quindicesima tappa è prevista alle ore 13.40 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la quindicesima frazione del Giro d’Italia 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!