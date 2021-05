Termina qui il Giro d’Italia 2021 di Mikel Landa. Un incidente, un impatto contro uno spartitraffico presente a 4000 metri dalla conclusione del traguardo di Cattolica, ha interrotto i sogni di gloria del basco, uno dei maggiori indiziati sino a ieri per la conquista di questa Corsa Rosa iniziata col piglio giusto.

Il capitano della Bahrain Victorius è caduto assieme alla maglia del leader dei GPM Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) centrando in pieno uno spartitraffico, impattando anche contro uno degli addetti al controllo della sede stradale. Nel caos della preparazione della volata, numerosi restringimenti, cambi di direzione e curve, il basco non è riuscito a tenere le parti alte del gruppo (quelle più sicure), rimanendo intruppato nel gruppo e rischiando maggiormente. E così è stato. Landa non è più riuscito a rialzarsi, ed è stato prontamente caricato su una barella e trasportato in ospedale. Al momento non vi sono altre notizie in merito alla sua condizione fisica.

È innegabile il fatto che il finale odierno, dopo tre quarti di tappa totalmente rettilinei, era veramente insidioso, ricco di troppe deviazioni e restringimenti nella fase più convulsa della corsa. Il tutto in una sede stradale ridotta di ben due terzi in pochissimi chilometri. Insomma, a livello di sicurezza possiamo dire che quest’oggi il Giro ha un po’ peccato.

Le prime notizie in merito a Landa sono arrivate dal suo ds in Bahrain Victorius Franco Pellizotti raggiunto nel dopotappa dai microfoni della Rai: “Quando sono passato era dolorante. Non sappiamo ancora se sia la clavicola o il polso. Ci dispiace un sacco. I nostri ragazzi erano tutti assieme. Nelle fasi concitate della corsa ha preso un cartello in mezzo alla sede stradale ed è caduto. Stava benissimo, aveva iniziato questo Giro molto bene e aveva una squadra molto forte attorno a lui. Era sì una tappa facile sulla carta, ma sapevamo che era insidiosa perchè si entrava spesso nelle cittadine, e sappiamo tutti come vanno le cose qui. Oggi è capitato a noi”.

Foto: Lapresse