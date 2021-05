Oggi, 16 maggio, andrà in scena la nona attesissima tappa del Giro d’Italia 2021 la Castel di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) di 158 km. Sarà una frazione che regalerà spettacolo e colpi di scena con i big che si sfideranno sul loro terreno preferito: la salita.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA CASTEL DI SANGRO-CAMPO FELICE

Pronti via e i ciclisti si troveranno con la testa all’insù per scalare i primi due GPM del giorno si tratta del Passo Godi, al chilometro 35,6, nei suoi 15 chilometri al 4%, e poi la Forca Caruso al chilometro 102,1, lunga 12,7 chilometri al 4,2%. Subito dopo il primo traguardo volante di Celano, si scalerà il GPM di Ovindoli, una salita di seconda categoria lunga 12,4 chilometri al 5,1%. Quest’ultimo accompagnerà il gruppo alla Piana delle Rocche. Da qui in avanti il percorso diventerà meno impegnativo fino a Rocca di Cambio, dov’è posizionato il secondo traguardo volante del giorno, e dove si svolterà per Campo Felice e immettersi sulla salita finale.

La prima parte dell’ultima ascesa non è particolarmente impegnativa. Dopo la galleria inizieranno i 1600 metri finali interamente su sterrato, con pendenze che, negli ultimi 500 metri all’8,4%, toccano punte del 14%. Il rettilineo finale è ancora in sterrato.

PROGRAMMA, TV E STREAMING

La nona tappa prenderà il via alle ore 12.25 e terminerà intorno alle ore 17.00. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.15 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 12.15 da Anteprima Giro, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 12.15. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su . Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 11.45.

Domenica 16 maggio

Nona tappa: Castel di Sangro-Campo Felice (Rocca di Cambio) (158km)

Partenza: ore 12.25

Arrivo: ore 17.00 circa

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.25, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.15

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.45

Foto: LaPresse