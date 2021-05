La vittoria più importante della carriera di Victor Lafay quest’oggi a Guardia Sanframondi. Il corridore della Cofidis trionfa nell’ottava tappa del Giro d’Italia 2021, trovando la fuga giusta e lo spunto decisivo negli ultimi chilometri, recuperando su Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) e Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizané) che avevano staccato gli altri fuggitivi prima dell’ultima salita.

Il 24enne francese ha analizzato la tappa in maniera assai lucida: “Questa mattina è stato molto difficile andare in fuga. Ci sono voluti più di 50 chilometri per poterla far partire e io, come molti altri, ho sprecato molte energie per poter essere tra i migliori di giornata. Abbiamo avuto fortuna che il gruppo ci ha lasciato abbastanza spazio“.

Lafay è stato il migliore negli ultimi chilometri di salita, quando è riuscito a rimontare cu Campenaerts e soprattutto su Carboni, rimasto solo: “Sono stato bravo a gestirmi, sapevo che quest’oggi l’arrivo era molto adatto alle mie caratteristiche. Ci ho messo un po’ a riprendere confidenza, le gambe inizialmente mi facevano male per via della lunga discesa dopo Bocca della Selva“.

Negli ultimi chilometri il giovane corridore della Cofidis, al secondo successo in carriera, non si aspettava di rimanere da solo in testa: “Quando sono scattato non credevo di essere solo, mi giravo e mi chiedevo dove fosse Oliveira. Alla fine, quando ho raggiunto Carboni, ho visto che nessuno mi seguiva e ho continuato nella mia azione, arrivando da solo al traguardo“.

Foto: LaPresse