Galeotta fu la fuga della tappa di Sestola e quel sesto posto di tappa. In tre giorni Attila Valter è riuscito a scalare la classifica del Giro d’Italia 2021 passando dal 64esimo posto sino ad oggi, ad una storica maglia rosa. Il ventiduenne della Groupama-FDJ ha scritto in qualche modo la storia di questo sport, diventando il primo ungherese leader del Giro.

Bravissimo a tenere la ruota dei big del gruppo, Valter ha tagliato il traguardo odierno di San Giacomo al dodicesimo posto; esattamente a 29″ dal vincitore di tappa Gino Mader. E il minimo gap tra i migliori, quali Remco Evenepoel, Aleksandr Vlasov ed Egan Bernal, è bastato giusto per 11″ davanti allo stesso Evenepoel, che gli hanno regalato il giorno più bello della sua giovane ma già promettente carriera.

Al suo terzo anno da professionista, il secondo in Groupama, Attila è salito alla ribalta lo scorso anno con la conquista del Giro d’Ungheria, per poi mettersi in luce anche al suo debutto al Giro, conquistando un ottimo nono posto nella decisiva frazione di Sestriere. I grandi tifosi del caro e amato ciclismo, hanno subito notato la stoffa di questo giovane di Csömör, ottimo in salita, veloce… , insomma, decisamente promettente. E attenzione a sottovalutarlo. Ovviamente Valter è anche l’attuale leader della classifica di miglior giovane.

Raggiunto nel dopotappa dai microfoni della Rai, Attila Valter ha dichiarato quanto segue: “È un risultato incredibile. Non trovo le parole nell’indossare la maglia rosa. Già la maglia bianca era stato un qualcosa di fantastico. Per me la parte più difficile è stata a metà tappa, sulla prima salita di giornata, dove il ritmo imposto dalla Ineos Grenadiers è stato molto duro, ma la mia squadra ha lavorato molto bene per me. Nel finale ci ho messo del mio. Già da ieri bramavo questa maglia, pensavo di essere quello più adatto ad un finale come questo rispetto agli altri big delle generale. Forse questa maglia non si abbina molto al blu della Groupama, ma farò di tutto per tenerla”.

Foto: Lapresse