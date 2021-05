Remco Evenepoel ha chiuso la nona tappa del Giro d’Italia, con lo scoppiettante arrivo a Rocca di Cambio, in quarta posizione a 10” da Egan Bernal. Il capitano della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a resistere all’attacco del colombiano ma ha comunque limitato i danni.

Come ha spiegato che la sua prova è stata condizionata da un piccolo incidente con un compagno di squadra di Bernal: “L’inizio della giornata è stato molto duro, ma il momento più difficile è stato sullo sterrato. Ero in una buona posizione nel tunnel, quando un compagno di squadra di Bernal ha quasi toccato la mia ruota e per questo ho perso alcune posizioni. In corsa può succedere“.

Evenepoel, nonostante il ritardo di qualche secondo accusato al traguardo, è fiducioso in vista di quel che sarà nelle prossime tappe: “Avrei potuto guadagnare un paio di posizioni e ho perso i secondi bonus. Fortunatamente, non ho concesso tanto tempo, il che è positivo per la prossima settimana“.

In chiusura della dichiarazione riportata sul sito della Deceuninck-Quick Step, il ciclista belga ha ringraziato i compagni: “Possiamo essere orgogliosi del nostro lavoro e di come ha guidato la squadra oggi“.

Foto: LaPresse