Peter Sagan si è dovuto accontentare di un quarto posto sul traguardo di Cattolica nella quarta tappa del Giro d’Italia 2021. Il campione slovacco non è riuscito ad esprimersi al meglio nel finale arrivando alle spalle di Ewan, Nizzolo e Viviani.

“Come previsto è stata una giornata per i velocisti puri con chilometri finali abbastanza tecnici e difficili. La squadra ha fatto di nuovo un ottimo lavoro, Felix e Daniel sono stati brillanti nell’ultimo chilometro”, queste le sue parole di commento sulla frazione odierna.

Nonostante l’ottimo lavoro della squadra Sagan non è stato mai in lotta per la vittoria: “Ero in una buona posizione e avevo un buon ritmo quando mi stavo preparando per lo sprint finale un ciclista davanti a me ha rallentato, quindi non ho avuto la velocità necessaria negli ultimi metri“.

Quello di oggi non era probabilmente l’arrivo ideale per le caratteristiche di Sagan che si trova decisamente più a suo agio su finali più mossi e difficili a livello altimetrico.

Foto: Lapresse