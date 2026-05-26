LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Carì, frazione interamente in Svizzera

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LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la frazione più corta di questa centonovesima edizione della Corsa Rosa.

Saranno 113 i km del percorso odierno, dove la Svizzera sarà super protagonista, con partenza da Bellinzona e arrivo a Carì. Al km 24.2 inizierà il circuito di 22 km, da ripetere due volte. Questo anello comprende le salite di Torre (4.7 km al 5.6% medio, terza categoria) e Leontica (3 km all’8.5% medio, terza categoria) e terminerà 47.5 km dall’arrivo. Una lunga discesa, che comprende lo sprint inermedio di Ludiano, porterà ai -30 dalla conclusione. Qui la strada comincierà a salire da subito e porterà ai piedi di Carì (11.7 km al 7.9% medio, prima categoria), 800 metri prima dell’inizio ufficiale del GPM sarà posizionato il Red Bull KM. Gli ultimi 3 km avranno pendenza media dell’8%, con massime del 13%.

Frazione di difficile interpretazione, che potrebbe riservare spazio ai big o alla fuga. Nel primo caso Jonas Vingegaard sarebbe il favorito d’obbligo. Il danese ha conquistato finora tutti e tre gli arrivi in salita, con gli avversari che non sono mai riusciti a tenergli le ruote. La maglia rosa potrebbe anche restare tranquilla in quest’ultima settimana, già ragionando in ottica Tour, ma se dovesse trovarasi davanti negli ultimi km non farebbe sconti a nessuno. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) ha dimostrato nelle prime quindici tappe di essere il rivale più accreditato per il corridore della Visma e oggi vorrebbe dare continuità ai suoi risultati. Un percorso così esplosivo non sembra adattarsi alle caratteristiche dell’austriaco, ma la condizione messa in mostra sulle salite lo rende molto pericoloso. Grande curiosità sulla prestazione del nostro Giulio Pellizzari. Il marchigiano, dopo i problemi sui primi due arrivi in quota, è andato forte a Pila chiudendo quinto. La forma fisica è in continuo miglioramento e la lotta per il podio è ancora aperto, vedremo come il classe 2003 cercherà di mettere in difficoltà gli avversari.

In caso di fuga, invece, i protagonisti potrebbero essere corridori che già si sono messi in mostra in percorsi simili. Giulio Ciccone (Lidl Trek) continua a cercare il successo di tappa, obiettivo dichiarato del suo Giro, che non è ancora arrivato. L’abruzzese ci ha già provato diverse volte in questi giorni dimostrando sempre di essere superiore ai compagni di fuga, ma facendosi riprendere dal plotone. Il corridore classe 1994 è in grande forma e quest’oggi vorrà regalare il primo trionfo alla squadra, che ha fallito con Milan nelle volate. Attenzione a Mikkel Bjerg. Il corridore della UAE è un grande scalatore e vorrà regalare un’altra gioia al suo team, nel quale è presente anche Jhonatan Narvaez. L’ecuadoriano sembra aver messo in primo piano la conquista della maglia ciclamino e dopo l’errore delle squadre dei velocisti di Milano, non sembra così impossibile. Le prossime due giornate potrebbero ulteriormente favorirlo, ma anche sull’arrivo di Carì sarebbe in grado di dire la sua. Un altra formazione in grado di correre da protagonista la corsa è la Movistar, con la coppia formata da Mas e Rubio. Entrambi si sono già messi in mostra in frazioni di montagna e vedremo se saranno insieme nella fuga, per giocarsi anche con la tattica le chance di vittoria. Altri uomini pericolosi sono Wout Poels (Unibet Rose Rockets), Warren Barguil (Team Picnic PostNL) e il nostro Damiano Caruso. Il corridore della Bahrain, con Eulalio che ha perso la leadersahip della generale, ha la possibiltà di concentrarsi sul successo di tappa, obiettivo dichiarato dall’inizio della Corsa Rosa.

OA Sport, dunque, vi offre la DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, nei territori svizzeri, con partenza da Bellinzona e arrivo a Carì. La partenza è prevista per 13.45. Buon divertimento!