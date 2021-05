Per quel che concerne l’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada oggi, domenica 16 maggio, andrà in scena la nona tappa, l’ottava in linea, con partenza da Castel di Sangro ed arrivo a Campo Felice dopo 158 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 12.15, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.25, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.39 e le 17.14.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiPlay (dalle 14.00 Rai 2), mentre la diretta tv in abbonamento sarà ad opera di Eurosport 1. Lo streaming gratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento è affidato ad Eurosport Player e discovery+.

Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati oggi dal Giro d’Italia 2021, ed il programma tv e streaming della tappa odierna.

CRONOTABELLA NONA TAPPA 16 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2021

PROVINCIA DI L’AQUILA

795 CASTEL DI SANGRO # Start Village 4,6 12.15 12.15 12.15

820 CASTEL DI SANGRO # km 0 0,0 0,0 158,0 12.25 12.25 12.25

905 Alfedena ; ss.83 4,5 4,5 153,5 12.31 12.31 12.31

1168 Colle della Croce # ss.83 7,9 12,4 145,6 12.45 12.44 12.43

1065 Barrea # ss.83 2,3 14,7 143,3 12.48 12.46 12.45

982 Villetta Barrea ; sp.479 7,0 21,7 136,3 12.57 12.55 12.54

1556 Passo Godi # ss.479 13,9 35,6 122,4 13.36 13.31 13.27

1016 Scanno # ss.479 14,1 49,7 108,3 13.55 13.49 13.44

910 Villalago # galleria 100 m – ss.479 6,2 55,9 102,1 14.03 13.57 13.51

675 n.3 gallerie # 94 m – 90 m – 473 m 8,5 64,4 93,6 14.14 14.07 14.02

556 Anversa degli Abruzzi # v.S.M.Campo-sr.479 1,0 65,4 92,6 14.15 14.09 14.03

840 Bv. di Cocullo ; sp.60 4,2 69,6 88,4 14.27 14.20 14.13

1121 Fonte Ciarlotto ; 7,4 77,0 81,0 14.40 14.32 14.24

701 Goriano Sicoli # sp.9 6,7 83,7 74,3 14.49 14.40 14.32

531 Castel di Ieri : ss.5 5,7 89,4 68,6 14.56 14.47 14.39

1107 Forca Caruso # ss.5 12,7 102,1 55,9 15.33 15.20 15.10

837 Collarmele # ss.5 8,6 110,7 47,3 15.44 15.31 15.20

816 P.L. # ss.5 0,4 111,1 46,9 15.44 15.32 15.21

694 Bv. per Celano ; 6,5 117,6 40,4 15.53 15.40 15.28

735 P.L. # ss.696 1,8 119,4 38,6 15.56 15.42 15.31

827 Celano # v.Carusi-ss.696 2,5 121,9 36,1 16.00 15.46 15.35

1314 Bv. per Ovindoli # str. d.Pago 9,8 131,7 26,3 16.27 16.12 15.58

1457 Ovindoli # Piazzale Magnola 3,3 135,0 23,0 16.37 16.20 16.06

1274 Rovere ; ss.696 5,0 140,0 18,0 16.43 16.26 16.12

1294 Bv. per Rocca di Cambio : ss.5-sp.39 7,5 147,5 10,5 16.54 16.37 16.22

1396 Rocca di Cambio : sp.39 2,6 150,1 7,9 16.58 16.41 16.26

1475 Galleria Serralunga # m 1299 4,7 154,8 3,2 17.05 16.47 16.32

1655 CAMPO FELICE # sterrato 1600 m 3,2 158,0 0,0 17.14 16.56 16.39

NOTE

Settori sterrati:

dal km 156.4 al km 158.0 – lunghezza 1.6 km

Traguardo Volante:

km 121.9 Celano

km 150.1 Rocca di Cambio

Gran Premio della Montagna:

km 35.6 – Passo Godi – m 1556 (2ª cat.)

km 102.1 – Forca Caruso – m 1107 (3ª cat.)

km 135 – Ovindoli – m 1457 (2ª cat.)

km 158 – CAMPO FELICE – m 1655 (1ª cat.-arrivo)

Galleria:

km 55.9 – 64.4 – 154.8

Passaggio a Livello:

km 111.1 – 119.4

PROGRAMMA NONA TAPPA 16 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2021

Domenica 16 maggio

9a tappa: Castel di Sangro-Campo Felice (158 km)

Partenza fittizia: ore 12:15

Partenza reale: ore 12:25

Arrivo previsto: ore 16:39-17:14

Diretta tv su RaiSport+HD (dalle 14.00 Rai 2) ed Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+

Diretta live testuale integrale su OA Sport

Foto: LaPresse