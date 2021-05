Altro ritiro eccellente nel Giro d’Italia 2021. Dopo l’addio di Mikel Landa due giorni fa dovuto alla fragorosa caduta che gli ha procurato fratture multiple a costole e clavicola, questa mattina è arrivata la notizia che anche Domenico Pozzovivo ha abbandonato la Corsa Rosa.

Il ciclista lucano della Qhubeka-Assos è stato fortemente condizionato dalla caduta di ieri, nelle fasi iniziali della Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno; durante la giornata non è più riuscito a recuperare il ritmo, arrivando all’ottantaseiesimo posto a più di venti minuti dal vincitore Gino Mader (Bahrain-Victorious).

Più gravi del previsto le conseguenze della caduta, che hanno dunque spinto lo scalatore ad issare bandiera bianca. Ad annunciare il suo ritiro è la sua squadra, che riporta anche le sue parole: “Ieri sono andato oltre il limite fisico solo per terminare la tappa. Non riesco a stare in sella, è dura arrendersi”.

Pozzovivo ha spiegato in un video quello che ha provato nella giornata di ieri: “Sono molto dispiaciuto di lasciare il Giro, la mia forma era buona. Il gomito del mio braccio sinistro è in cattive condizioni e necessita di approfondimenti per capire l’origine del dolore. Speravo in un miracolo nella notte, ma non è arrivato“. Lo scalatore lucano perde dunque la possibilità di poter migliorare il quinto posto ottenuto per due volte al Giro d’Italia, nel 2014 e nel 2018.

Foto: LaPresse