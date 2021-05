Dopo dieci giorni di gare e 1549,6 chilometri percorsi, il Giro d’Italia 2021 si prende una piccola pausa. Al termine della tappa di oggi a Foligno, il plotone capitanato dalla maglia rosa Egan Bernal si prende una meritatissima giornata di riposo per ripartire più carico che mai mercoledì 19 ottobre con una delle frazioni più temute del lotto, la Perugia-Montalcino di 162 chilometri, con 2300 metri di dislivello e 35 chilometri di sterrato nei 70 finali.

Dopo i primi 90 chilometri, comincerà la battaglia di giornata con un settore in sterrato di 9 chilometri prevalentemente in discesa. Solo una preparazione per il tratto successivo verso il Passo del Lume Spento, di 13 chilometri con pendenza bassa ma picchi del 16%.

Poi una discesa di 10 chilometri per altro sterrato che sforerà i -20 dal traguardo. L’ultimo tratto, 5 chilometri pianeggianti, farà da antipasto al secondo passaggio sul Passo del Lume Spento. Si scollina ai -3 per scendere verso Montalcino, con l’ultimo chilometro nuovamente in salita con pendenza media del 3.4% e punte del 12%.

Questa undicesima tappa prenderà il via alle ore 12.55 e terminerà tra le 17.00 e le 17.26. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 11.45 per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e al termine per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 12.50.

Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 12.30.

Mercoledì 19 maggio – undicesima tappa Giro d’Italia 2021

Perugia-Montalcino/Brunello di Montalcino Wine Stage (162 km)

Partenza: ore 12.55

Arrivo: ore 17.00-17.26

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 11.45, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.50

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.30

Foto: Lapresse