Ed è doppietta per Caleb Ewan, che ha pienamente rispettato i pronostici della vigilia, conquistando, da super favorito del giorno, la settima tappa del Giro d’Italia 2021 con arrivo a Termoli. L’australiano è riuscito a finalizzare al meglio il lavoro della sua Lotto Soudal resistendo agli attacchi altrui, al forte vento che ha caratterizzato il finale di gara, amministrando poi alla perfezione lo strappo finale, e lanciandosi infine in una volata in rimonta su Fernando Gaviria, semplicemente da manuale.

Raggiunto dai microfoni della Rai nel dopotappa, Ewan ha dichiarato: “Sapevo che questo poteva essere un buon finale per me. Devo ringraziare il mio team per l’eccellente lavoro di squadra fatto. Ho sentito molto il vento, ma è sempre meglio essere davanti che dover cercare di risalire”.

“Ci siamo messi davanti negli ultimi 10 km perchè volevamo prendere lo strappo finale davanti al gruppo. Quando c’è stato l’attacco di Fernando Gaviria ho mantenuto la distanza, sono rimasto in scia, ho cercato di accelerare a poco più di 100 metri dal traguardo, ed è andata in maniera perfetta. È stato uno sprint difficile, sentivo le mie gambe bruciare e ho dovuto dare veramente tutto per cogliere questo successo“.

Condizione in crescita per l’australiano, che fa sempre più paura ai suoi colleghi velocisti: “In effetti sono arrivato al Giro d’Italia non al 100%, perchè ho davanti a me una grande stagione che mi aspetta. Devo gestirmi. In ogni caso mi sono presentato con una buona condizione per capire sin dove sarei arrivato. Ho già ottenuto due tappe, non male”.

