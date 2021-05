Per quel che concerne l’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada oggi, mercoledì 12 maggio, andrà in scena la quinta tappa, la quarta in linea, con partenza da Modena ed arrivo a Cattolica dopo 177 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.10, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.20, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.05 e le 17.27.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiSport+HD (dalle 14.00 Rai 2), mentre la diretta tv in abbonamento sarà ad opera di Eurosport 1. Lo streaming gratuito sarà fruibile su RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento è affidato ad Eurosport Player e discovery+.

Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati oggi dal Giro d’Italia 2021, ed il programma tv e streaming della tappa odierna.

CRONOTABELLA QUINTA TAPPA 12 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2021

PROVINCIA DI MODENA

32 MODENA # Start Village 5,5 13.10 13.10 13.10

34 MODENA # km 0 0,0 0,0 177,0 13.20 13.20 13.20

43 Svinc. Castelfranco Emilia # ss.9 8,0 8,0 169,0 13.32 13.31 13.31

PROVINCIA DI BOLOGNA

37 Svinc. Anzola Emilia # ss.9 12,5 20,5 156,5 13.48 13.46 13.45

49 Borgo Panigale # v.Togliatti 8,3 28,8 148,2 14.01 13.59 13.57

74 Bologna # v.Panzacchi-v.Po-ss9 6,4 35,2 141,8 14.11 14.08 14.06

62 San Lazzaro di Savena # ss.9 7,2 42,4 134,6 14.20 14.17 14.15

66 Ozzano nell’Emilia # ss.9 7,0 49,4 127,6 14.31 14.28 14.25

70 Castel San Pietro Terme # ss.9 8,1 57,5 119,5 14.44 14.40 14.36

68 Toscanella di Dozza # ss.9 5,2 62,7 114,3 14.51 14.46 14.43

41 Imola # ss.9 7,3 70,0 107,0 15.00 14.56 14.51

PROVINCIA DI RAVENNA

37 Faenza # P.L.-C.so Saffi- C.so Europa-ss.9 16,4 86,4 90,6 15.22 15.17 15.11

PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA

30 Forlì # P.Saffi- Cso Repubblica-ss.9 15,7 102,1 74,9 15.43 15.36 15.31

26 Ronco # ss.9 4,1 106,2 70,8 15.48 15.42 15.36

31 Forlimpopoli # v.Matteotti-ss.9 4,0 110,2 66,8 15.55 15.48 15.41

34 Cesena # v.Marconi-ss.9 10,6 120,8 56,2 16.11 16.03 15.56

34 Budrio # ss.9 9,6 130,4 46,6 16.23 16.15 16.07

30 Savignano sul Rubicone # ss.9 6,0 136,4 40,6 16.31 16.22 16.15

PROVINCIA DI RIMINI

38 Santarcangelo di Romagna # ss.9 5,3 141,7 35,3 16.39 16.30 16.22

12 Rimini ; v.Vespucci 11,4 153,1 23,9 16.54 16.44 16.36

2 Riccione # v.Milano 11,3 164,4 12,6 17.08 16.58 16.49

2 MIsano Adriatico # v.Torino-ss.16 3,3 167,7 9,3 17.13 17.02 16.53

9 CATTOLICA # via Violante del Prete 9,3 177,0 0,0 17.27 17.16 17.05

NOTE

Traguardo Volante:

km 70 Imola

km 136.4 Savignano sul Rubicone

PROGRAMMA QUINTA TAPPA 12 MAGGIO GIRO D’ITALIA 2021

Mercoledì 12 maggio

5a tappa: Modena-Cattolica (177 km)

Partenza fittizia: ore 13:10

Partenza reale: ore 13:20

Arrivo previsto: ore 17:05-17:27

Diretta tv su RaiSport+HD (dalle 14.00 Rai 2) ed Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+

Diretta live testuale integrale su OA Sport

Foto: LaPresse