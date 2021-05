Il Giro d’Italia non dà un attimo di tregua e bisogna essere pronti a rialzarsi in qualunque momento. Ci è riuscita la Ineos Grenadiers nel 2020: lo squadrone britannico dopo il ritiro del capitano e favoritissimo per il titolo Geraint Thomas ha cambiato passo, dominando in lungo e in largo tra successi di tappa e Trofeo Senza Fine con Tao Geoghegan Hart. Vuole ripetere, a modo suo, lo stesso scenario la Bahrain-Victorious.

Oggi subito il riscatto dopo la bruttissima caduta di Mikel Landa, ancora in ospedale per fratture multiple: è arrivato il successo in cima a San Giacomo con uno spettacolare Gino Mader, scortato da un infaticabile Matej Mohoric. Vittoria parziale ma non solo: la squadra del Bahrain punta anche alla classifica generale con Damiano Caruso: il siciliano, gregario da una vita, è diventato praticamente il capitano della compagine.

Performance eccezionale quella odierna del 33enne che ha chiuso in decima piazza il Tour de France della passata stagione. Una sesta piazza a pochissimi secondi dai migliori scalatori, gente del calibro di Egan Bernal e Remco Evenepoel. La costanza non è mai mancata a Caruso che nelle tre settimane è un’assoluta garanzia.

Difficile che abbia dei picchi nei quali può staccare i rivali, un piazzamento però a fine Giro potrebbe sicuramente arrivare. Ripetere la top-10 della Grande Boucle sarebbe già importante, non è però utopia una top-5.

Foto: Lapresse