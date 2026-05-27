LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez favorito in caso di fuga

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cassano d’Adda e arrivo ad Andalo.

Il percorso odierno misura 201.7 km, con 3300 metri di dislivello. Dopo i primi 55 km relativamente tranquilli inizierà il Passo dei Tre Termini (8.2 km al 5.9% medio, terza categoria). Poco dopo lo scollinamento ci sarà, invece, il Cocca di Lodrino (8.2 km al 4.1% medio, terza categoria), la cui discesa termina a 100 km dalla conclusione. Da qui comincerà una lunga parte che tenderà all’insù e si giungerà allo sprint intermedio di Roncone. Una fase di saliscendi porterà poi all’ultimo GPM di giornata, quello di Andalo-Lever (8.3 km al 3.6% medio, terza categoria). Questo finirà a 11 km dal termine e una breve discesa porterà gli ultimi settemilacinquecento metri. I primi 6 saranno a salire, prima in modo leggero e poi più duro, mentre l’ultimo 1.5 km sarà prima a scendere e poi pianeggiante.

Dopo la grande prestazione di ieri Jonas Vingegaard ha definitivamente chiuso il discorso per la maglia rosa, mentre il discorso per il podio è rimasto aperto. Jay Hindley, Felix Gall e Thymen Arensman sono i tre contendenti principali, ma potrebbero esserci delle sorprese. Intanto le frazioni di oggi e domani probabilmente non incideranno sulla generale e saranno altri corridori a giocarsi il successo.

Tappa che chiama a gran voce i fuggitivi e ci sarà grande lotta in gruppo nei primi km. Jhonatan Narvaez è il grande favorito. Il corridore della UAE ha l’obiettivo della maglia ciclamino e oggi avrebbe la possibilità di ristrapparla a Magnier. Il percorso è adatto alle caratteristiche dell’ecuadoriano, con l’ultima salita che potrebbe lanciarlo verso Andalo. Sempre per il team emiratino è pericoloso Jan Christen. Lo svizzero ieri non ha forzato, magari per risparmiare energie in vista di questa frazione. Attenzione alla coppia italiana formata da Bettiol e Milesi. Il primo ha già vinto in questo Giro dimostrando grandi gambe e tanta esperienza. Il corridore della Movistar, invece, è stato finora un gregario d’eccellenza in grande condizione fisica e su questo tracciato potrebbe avere finalmente il ruolo di leader. Anche se è molto complicato trovare trovare gli atleti che potrebbero muoversi fin dai primi km, altri uomini insidiosi sono Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United), Darren Rafferty (EF Education EasyPost) e i nostri connazionali Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) e Matteo Sobrero (Lidl – Trek).

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, centonovesima edizione della Corsa Rosa. L’inizio è previsto per le 12.10. Buon divertimento!