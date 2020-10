Giro d’Italia 2020, la guida completa: percorso, le 21 tappe, startlist, regolamento, montepremi. Il vademecum

Il Giro d’Italia 2020 si correrà da sabato 3 ottobre a domenica 25 ottobre: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, quasi 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese. La Corsa Rosa, giunta alla sua 103^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Stelvio, Colle dell’Agnello, Izoard ma anche da tre cronometro e da diverse frazioni a disposizione dei velocisti.

La partenza da Monreale con una cronometro individuale, poi la risalita verso Nord con alcune difficoltà altimetriche interessanti come Etna e Roccarsaro. La frazione di Cesenatico e la Cronometro del Prosecco saranno i degni antipasti di una seconda parte da urlo con grandi salite sulle Alpi. Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Simon Yates, Jakob Fuglsang sembrano essere i grandi favoriti della vigilia ma sono possibili anche tante sorprese e lo spettacolo non mancherà mai. OA Sport vi propone una guida completa sul Giro d’Italia 2020 per sapere davvero tutto sulla Corsa Rosa: le tappe, il percorso, i favoriti, le analisi sulle stelle, come seguire le gare, il calendario, tutte le analisi sulle varie frazioni e tanto altro ancora.

GIRO D’ITALIA 2020: CALENDARIO, REGOLAMENTO, PROGRAMMA E CURIOSITÀ

Il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà

Le date delle 21 tappe e come seguirlo in diretta tv

Gli orari di partenza e di arrivo di tutte le tappe: dal Villaggio di Partenza al traguardo

Paesi, città, comuni, province e regioni attraversate: dove passa il Giro d’Italia

Regolamento Giro d’Italia: abbuoni, traguardi volanti, tempo massimo

Tutte le maglie del Giro d’Italia: dalla rosa alla ciclamino passando per azzurra e bianca

Tutte le canzoni storiche del Giro d’Italia

L’albo d’oro: tutti i vincitori della storia del Giro d’Italia

Il meteo del Giro d’Italia: tutte le previsioni, annunciato il freddo

Le madrine del Giro d’Italia

Le quote dei bookmaker per le scommesse

Come funzioneranno le procedure sanitarie e i tamponi

COME VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV: PALINSESTO E PROGRAMMA

Come vedere tutte le tappe sulla Rai e su Eurosport

I palinsesti completi di Rai ed Eurosport, la diretta delle tappe e i programmi di approfondimento

Tutti gli appuntamenti e le rubriche su Rai ed Eurosport

Chi saranno i commentatori della Rai? La squadra al completo

Chi saranno i commentatori di Eurosport? La squadra al completo

LA STARTING LIST, TUTTE LE SQUADRE E I CICLISTI DEL GIRO D’ITALIA

La startlist e l’elenco completo dei partecipanti

Tutti i partecipanti e gli iscritti al Giro d’Italia

Le 22 squadre ai raggi X: capitani, gregari e rose complete

Le squadre più attrezzate e con i gregari migliori: chi farà la corsa?

La classifica delle Nazioni al via: Italia al comando con 48 corridori

Le corse che saranno in contemporanea con il Giro d’Italia: ci sono tre Classiche Monumento

MONTEPREMI E STIPENDI: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I CICLISTI

Tutto il montepremi: quanti soldi guadagnano i ciclisti?

Il montepremi del Giro d’Italia confrontato con quello del Tour de France

IL PERCORSO DEL GIRO D’ITALIA: TUTTI I DETTAGLI SULLE 21 TAPPE

Tutte le 21 tappe e il percorso: tre cronometro e tante salite sulle Alpi

Il percorso ai raggi X e la presentazione dettagliata di tutte le tappe

Le tappe chiave che decideranno il Giro d’Italia

Le altimetrie delle 21 tappe: Cima Coppi sullo Stelvio, ci sono Colle dell’Agnello e Izoard

Il percorso e l’altimetria a raggi X: tutte le 21 tappe con salite e discese

Tutte le salite del Giro d’Italia: si parte dall’Etna, Stelvio Cima Coppi, poi Agnello e Izoard

Tutte le salite del Giro d’Italia e le varie categorie

L’importanza delle cronometro: 66 km contro il tempo

I possibili scenari tattici del Giro d’Italia: come si svilupperà la Corsa Rosa?

VINCENZO NIBALI, TUTTO SULLO SQUALO: A CACCIA DELL’APOTEOSI ROSA

L’Italia si aggrappa a Vincenzo Nibali: il sogno di emulare Bartali e regalare un sorriso in un momento difficile

Vincenzo Nibali insegue il record di podi di Anquetil e Gimondi

Vincenzo Nibali e una condizione in crescita: segnali positivi verso il Giro d’Italia

Vincenzo Nibali sogna il podio a quasi 36 anni: saranno decisive le cronometro

La Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali: tutti i compagni di squadra

FOCUS SUGLI ITALIANI: TUTTI I PARTENTI E LE AMBIZIONI

Tutti i corridori italiani al via

Filippo Ganna, nuovi scenari dopo la vittoria ai Mondiali: obiettivo prima maglia rosa

Fausto Masnada e l’obiettivo top-10: l’arrivo alla Deceuninck ha aperto nuovi scenari

Domenico Pozzovivo, obiettivo top-10 se starà bene

La prima partecipazione di Matteo Fabbro, al servizio di Majka

FAVORITI, SCALATORI, VELOCISTI, CRONOMEN OUTSIDER

I grandi favoriti per la conquista della maglia rosa, da Nibali a Thomas

Gli outsider e le possibili sorprese, da Vlasov a Kruijswijk

I grandi scalatori: Nibali, Fuglsang, Thomas, Majka

I grandi cronomen: Filippo Ganna vuole la prima maglia rosa

I grandi velocisti: Viviani, Gaviria e Ackermann per gli sprint

Tantissimi big al via, il confronto col parterre del Tour de France

I GRANDI FAVORITI DELLA VIGILIA: TUTTI I BIG AI RAGGI X

Il borsino dei favoriti: come stanno Nibali, Thomas, Yates, Fuglsang

Geraint Thomas favorito numero 1? Tante cronometro per fare la differenza

Simon Yates vuole esorcizzare il 2018. Grande forma dopo la vittoria alla Tirreno-Adriatico

Jakob Fuglsang e Aleksandr Vlasov, la coppia Astana che può fare male

Steven Kruijswijk, il regolarita che punta al riscatto

Rafal Majka, il regolarista: punta alla top-5

Peter Sagan e il debutto: obiettivo maglia ciclamino

TUTTE LE TAPPE AI RAGGI X: PERCORSO, ALTIMETRIE, FAVORITI

Prima tappa: Monreale-Palermo

Seconda tappa: Alcamo-Agrigento

Terza tappa: Enna-Etna

Quarta tappa: Catania-Villafranca Tirrena

Quinta tappa: Mileto-Camigliatello Silano

Sesta tappa: Castrovillari-Matera

Settima tappa: Matera-Brindisi

Ottava tappa: Giovinazzo-Vieste

Nona tappa: San Salvo-Roccaraso

Decima tappa: Lanciano-Tortoreto

Undicesima tappa: Porto Sant’Elpidio-Rimini

Dodicesima tappa: Cesenatico-Cesenatico

Tredicesima tappa: Cervia-Monselice

Quattordicesima tappa: Conegliano-Valdobbiadene

Quindicesima tappa: Rivolto-Piancavallo

Sedicesima tappa: Udine-San Daniele del Friuli

Diciassettesima tappa: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio

Diciottesima tappa: Pinzolo-Laghi di Cancano

Diciannovesima tappa: Morbegno-Asti

Ventesima tappa: Alba-Sestriere

Ventunesima tappa: Cernusco sul Naviglio-Milano

