Giro d’Italia 2020: Vincenzo Nibali sogna ancora il podio a quasi 36 anni. Saranno decisive le cronometro

In un 2020 così particolare resta un solo vero obiettivo per Vincenzo Nibali, che da questa stagione si sarebbe aspettato molto di più. Il siciliano, passato in inverno alla Trek-Segafredo, aveva organizzato al meglio il proprio programma per riuscire a dare il massimo tra Giro d’Italia, Olimpiadi di Tokyo e Mondiali di Aigle Martigny. Due appuntamenti su tre sono stati cancellati, resta solamente la Corsa Rosa per lo Squalo.

A quasi 36 anni Nibali sogna ancora il podio nella gara che lo ha consacrato definitivamente: nel palmares per lui sei top-3 e due vittorie in otto partecipazioni. Spiccano ovviamente i due trionfi in maglia Astana tra 2013 e 2016, diversi tra loro, ma entrambi magnifici. Gli anni però passano per tutti e diventa sempre più difficile per l’azzurro trovare la costanza per trovare il colpaccio in un Grande Giro.

I segnali dal post lockdown non sono stati molto confortanti in vista della partenza della Corsa Rosa che avverrà proprio dalla terra madre di Nibali, la Sicilia, il prossimo 3 ottobre: pochi risultati di rilievo, tante controprestazioni soprattutto alla Tirreno-Adriatico e la crescita apparente vista solamente nella prova in linea del Mondiale di Imola. C’è ancora tempo per crescere e per riuscire a far bene: fondamentale sarà trovare il giusto passo in salita e a cronometro, con le prove contro il tempo che potrebbero risultare decisive visti i tanti chilometri da percorrere.

Foto: Lapresse