Giro d’Italia 2020, undicesima tappa Porto Sant’Elpidio-Rimini: percorso e altimetria

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020 Porto Sant’Elpidio-Rimini di 182 km sarà dedicata alle ruote veloci. Una frazione totalmente piatta, se non per un GPM di quarta categoria posizionato a metà della frazione. Difficile ipotizzare un arrivo diverso che in volata.

PERCORSO

La partenza dell’undicesima frazione della Corsa Rosa è fissata a Porto Sant’Elpidio. Il gruppo non troverà alcuna asperità sul proprio percorso se non un innocuo sali scendi dopo circa 50 km. L’unico GPM di giornata, come detto, è fissato al km 105 con lo scollinamento previsto a circa 70 km dal traguardo.

Ci sarà sicuramente una fuga da lontano e quindi molto dipenderà dall’atteggiamento del gruppo che difficilmente lascerà spazio agli attaccanti. E’ un’occasione troppo ghiotta per i velocisti. L’arrivo a Rimini, infatti, è completamente piatto.

ALTIMETRIA

