Giro d’Italia 2020, ventunesima tappa Cernusco sul Naviglio-Milano: percorso e altimetria

Dopo tre provanti settimane di corsa, domenica 25 ottobre andrà finalmente in scena la ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2020, in programma da Cernusco sul Naviglio a Milano, con il celebre arrivo finale in Piazza del Duomo. La tappa, nonostante non sia impegnativa, potrebbe anche risultare giudice finale della classifica generale, qualora dei big dovessero arrivare con pochi secondi di gap prima di questa abbordabile cronometro.

PERCORSO

La frazione a cronometro sarà quasi totalmente pianeggiante, con strade molto ampie e ben pavimentate che condurranno i corridori da Cernusco a Milano. Non vi sono particolari passaggi pericolosi, ad esclusione dell’attraversamento di due sottopassi nella prima metà di tappa. La frazione si addice quindi a dei cronoman puri, dotati magari anche di un buono spunto in volata per ciò che riguarda gli ultimi metri di rettilineo in prossimità del celebre Duomo milanese.

ALTIMETRIA

