Giro d’Italia 2020, quarta tappa Catania-Villafranca Tirrena: percorso e altimetria

Dopo l’impegnativa frazione di lunedì 5 ottobre, con l’ostica scalata finale del Monte Etna, il Giro d’Italia 2020 avrà in programma per il giorno seguente una tappa che dovrebbe risultare tutt’altro che pericolosa per i big della classifica generale. Sull’ampio rettilineo finale di Villafranca Tirrena, centoquaranta chilometri dopo la partenza da Catania, ci si attende infatti una volata di gruppo, con gli sprinter che saranno pronti a sfidarsi nuovamente sulle strade siciliane.

PERCORSO

Il percorso della frazione sarà prevalentemente pianeggiante, con come unica ascesa in programma la pedalabile salita di Portella Mandrazzi, posta esattamente a metà tappa e con pendenze medie inferiori al 5%. Superata la piccola salita, tramite una lunghissima discesa, la carovana si lancerà a quel punto verso la costa nord dell’isola, per percorrere gli ultimi 40 chilometri di giornata, totalmente privi di alcun tipo di insidia.

ALTIMETRIA

