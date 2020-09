Giro d’Italia 2020, terza tappa Enna-Etna (Linguaglossa-Piano Provenzano): percorso e altimetria

La terza tappa del Giro d’Italia 2020, la Enna-Etna (Linguaglossa-Piano Provenzano), che si terrà lunedì 5 ottobre, presenta il primo arrivo in quota dell’ormai imminente Corsa Rosa. La frazione misura 150 chilometri e non presenta grandi salite prima del noto vulcano. Tuttavia, il tracciato è tutt’altro che semplice. A precedere l’erta conclusiva, infatti ci saranno una lunga serie di brevi salite che metteranno fatica nelle gambe degli atleti.

I due traguardi volanti in programma sono situati uno a Zafferana Etnea, al chilometro 107, e uno a Linguaglossa, al chilometro 131, ai piedi del vulcano. L’ascesa finale misura quasi 18 chilometri. I primi 3,5 hanno una pendenza media del 5,1%. Nei nove chilometri successivi, l’erta diventa più dura e la pendenza è costante attorno al 7%. Dopodiché spiana per tre chilometri, prima di impennarsi negli ultimi tre, ove la pendenza media è dell’8,8%.

Data la conformazione della salita che porta in cima al vulcano, verosimilmente i migliori aspetteranno gli ultimi tre chilometri prima di muoversi. Non è una tappa dove un singolo corridore può fare grandi distacchi, questa, ma chi non è in giornata o chi inizia il giro un po’ indietro di condizione, rischia di lasciare sul piatto secondi preziosi. In virtù di quanto visto alla Tirreno-Adriatico, ad oggi possiamo considerare favoriti i britannici Simon Yates e Geraint Thomas.

L’ALTIMETRIA DELLA TERZA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020

LE ALTRE TAPPE DEL GIRO 2020

