Giro d’Italia 2020, diciassettesima tappa Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio: percorso e altimetria

Diciassettesima tappa di questo Giro 2020, in programma mercoledì 21 ottobre, che si snoderà da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio per 203 chilometri complessivi. La frazione si candida, con quella del giorno seguente, a fungere da giudice per ciò che riguarda la classifica generale, con le proibitive pendenze da affrontare che chiameranno alle armi tutti i capitani delle varie formazioni.

PERCORSO

La tappa si apre con la quasi immediata scalata di Forcella Valbona, caratterizzata da pendenze costanti e scarsa visibilità sul tracciato a causa di numerose brevi gallerie presenti. Dopo una breve discesa, sarà poi la volta dell’ascesa del Monte Bondone (20 km al 6.8% medio), la cui ridiscesa anticiperà poi la breve salita di Passo Durone, antipasto del finale di tappa all’insù, con il prestigioso traguardo finale posto a Madonna di Campiglio.

ALTIMETRIA

Foto: Lapresse