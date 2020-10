Giro d’Italia 2020, le 17 madrine della Corsa Rosa. Ambasciatrici dello sport azzurro: Kostner, Wierer, Brignone, Cagnotto…

Il Giro d’Italia 2020 scatterà sabato 3 ottobre con una cronometro individuale da Monreale a Palermo e si concluderà 25 ottobre con un’altra prova contro il tempo a Milano. Sarà un lungo percorso da Sud a Nord, dalla Sicilia alla Lombardia, risalendo lo Stivale attraverso 21 tappe estremamente avvincenti e spettacolari: tante frazioni con salite estremamente impegnative ed esigenti (Stelvio, Izoard, Colle dell’Agnello, Sestriere e tante altre ancora), ben tre cronometro e giornate destinate ai velocisti e alle fughe. Ne vedremo davvero delle belle in una Corsa Rosa rivoluzionata rispetto alla tradizione, visto che andrà in scena a inizio autunno e non in piena primavera. Ad accompagnare la carovana ci saranno anche 17 ambasciatrici: si tratta di madrine che hanno dato lustro allo sport italiano, donne di grande rilievo internazionale che nel corso della loro carriera hanno contributo a tenere alto il nome dell’Italia.

Durante le 21 tappe, queste grandi campionesse saranno presenti sul campo. Si parte dalla pattinatrice Carolina Kostner nella cronometro di apertura, si passa poi a due tuffatrici d’eccellente del calibro di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, alle Campionesse Olimpiche Elisa Di Francisca (scherma), Arianna Fontana (short track), Michela Moioli (snowboard), Chiara Cainero e Jessica Rossi (tiro a volo). Rispondono alla chiamata anche altre protagoniste degli sport invernali come Federica Brignone e Dorothea Wierer (fresche vincitrici delle Coppe del Mondo di sci alpino e biathlon), oltre alle rispettive colleghe Marta Bassino e Lisa Vittozzi. Nel gruppo anche la ginnastica Carlotta Ferlito, la schermitrice Rossella Fiamingo, l’atleta Gaia Sabbatini, la calciatrice Eleonora Goldoni e l’icona dello sport paralimpico, ovvero Bebe Vio.

LE 17 AMBASCIATRICI DEL GIRO D’ITALIA 2020: LE MADRINE DELLO SPORT ITALIANO

Carolina Kostner (pattinaggio artistico su ghiaccio), Tania Cagnotto (tuffi), Rossella Fiamingo (scherma), Gaia Sabbatini (atletica leggera), Eleonora Goldoni (calcio), Elisa Di Francisca (scherma), Jessica Rossi (tiro a volo), Lisa Vittozzi (biathlon), Dorothea Wierer (biathlon), Chiara Cainero (tiro a volo), Francesca Dallapè (tuffi), Arianna Fontana (short track), Michela Moioli (snowboard), Marta Bassino (sci alpino), Federica Brignone (sci alpino) e Bebe Vio (scherma)

Foto: Lapresse