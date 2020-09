Giro d’Italia 2020, cronometro decisive. 66 km da percorrere, distacchi difficili da recuperare in montagna

Tanta salita, ma anche diversi chilometri a cronometro divisi in tre prove. Sarà anche la sfida alle lancette ad essere decisiva per il prossimo Giro d’Italia 2020, che scatterà dalla Sicilia il 3 ottobre. A differenza dell’ultimo Tour de France, i corridori oltre a concentrarsi sulle montagne, dovranno prestare molta attenzione anche ai 66 chilometri a cronometro, con distacchi che potrebbero essere importanti.

La prima sarà quella d’apertura, da Monreale a Palermo, con in palio la Maglia Rosa. Percorso molto veloce per questa frazione inaugurale, in gran parte in leggera discesa, di 15 km. Saranno dunque chiamati all’appello i veri specialisti delle prove contro il tempo. Gli scalatori più puri e meno portati, coloro che vorranno giocarsi la classifica generale, rischieranno di perdere tempo prezioso rispetto ai diretti avversari più predisposti per questo tipo di prove.

Poi la quattordicesima tappa, da Conegliano a Valdobbiadene. Una frazione decisiva in ottica classifica generale e che potrebbe infliggere un colpo pesante ai danni dei big “allergici” alle cronometro. I primi 6 km sono abbastanza agevoli, ma poi ecco il muro di Ca’ del Poggio (1,2 km con pendenza massima del 19%). Successivamente ci saranno 20 km adatti agli specialisti e un finale nuovamente ondulato.

A chiudere la pratica, l’ultimo giorno, 15,7 chilometri da Cernusco sul Naviglio a Milano. Completamente pianeggiante sulle strade dell’hinterland milanese. Potrebbero comunque ballare secondi tra gli specialisti e gli scalatori puri: se la classifica non dovrebbe essere già decisa potrebbero esserci ribaltoni.

Foto: Lapresse