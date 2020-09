Giro d’Italia 2020, prima tappa Monreale-Palermo: percorso e altimetria

Terminato il Tour de France 2020, inizia il nostro avvicinamento alla seconda grande corsa a tappe stagionale: il Giro d’Italia, che scatterà il prossimo 3 ottobre dalla Sicilia. Prima frazione con partenza da Monreale ed arrivo a Palermo, una cronometro individuale di soli 15,1 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

Una prova contro il tempo molto breve, ma che potrà già dare una prima impronta alla classifica generale. Poco più di 15 chilometri da percorrere, si parte subito in salita con un breve strappo che porterà alla Cattedrale di Monreale (un chilometro al 4,4% di pendenza, con GPM di prima categoria posto in cima). Da lì in poi però velocità altissime: circa 5 chilometri di discesa ed un lungo tratto pianeggiante in rettilineo finale. Gli specialisti potranno esprimere tutta la propria potenza.

Loading...

Loading...

ALTIMETRIA

