Giro d’Italia 2020: Rafal Majka, il regolarista. Il polacco punta alla top5

E’ tutto pronto per l’inizio del Giro d’Italia 2020. Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà anche Rafal Majka. Il capitano della Bora-Hansgrohe avrà come obiettivo minimo un piazzamento nei primi 5 della classifica generale. Va da sé che il parterre della Corsa Rosa di quest’anno, nonostante tutte le anomalie legate all’emergenza sanitaria, sarà di tutto rispetto. Vincenzo Nibali, Geraint Thomas e Jakob Fuglsang.

La Bora-Hansgrohe punterà molto sul talento di Peter Sagan che avrà a disposizione buona parte della squadra. Per lo scalatore polacco potrà contare sul supporto di ciclisti del calibro di Maciej Bodnar e Matteo Fabbro. Il 31enne nativo di Cracovia ha acquisito l’esperienza per gestire al meglio lo sforzo sulle tre settimane ed è abituato a essere protagonisti nei grandi giri.

D’altro canto, però, Rafal Majka può vantare nel suo palmares un solo podio risalente alla Vuelta a España del 2015. Il suo feeling con la Corsa Rosa è comunque molto buono. Il polacco in carriera nelle quattro partecipazioni al Giro d’Italia non è andato mai oltre il 7° posto nella classifica generale (2013: 7º – 2014: 6º – 2016: 5º – 2019: 6º). La grande regolarità del capitano della Bora-Hansgrohe è probabilmente anche il suo punto di forza.

Nella griglia di partenza tra i favoriti per la vittoria finale del Giro d’Italia 2020 Rafal Majka parte in seconda o addirittura in terza fila ma, come dimostra la sua carriera, saprà certamente farsi trovare pronto. Il 31enne nativo ci Cracovia proverà ad avvicinare il podio e magari a conquistare anche il suo primo trionfo di tappa nella Corsa Rosa.

Foto: Lapresse