Giro d’Italia 2020: i cronomen. Filippo Ganna vuole la prima Maglia Rosa

Un Giro d’Italia 2020 nel quale saranno fondamentali anche le prove a cronometro quello che si appresta a scattare dalla Sicilia il prossimo 3 ottobre. Per la Corsa Rosa infatti, a differenza del Tour de France appena disputato, saranno addirittura tre le gare contro il tempo, con 66 chilometri totali da percorrere. Si partirà proprio con una sfida alle lancette da Monreale a Palermo, poi la durissima Conegliano-Valdobbiadene e l’ultima passerella a Milano.

La stella di questa Corsa Rosa per quanto riguarda le cronometro sarà sicuramente Filippo Ganna. Il campione del mondo dell’inseguimento individuale su pista è pronto a giocarsi le proprie chance in quel di Imola, andando a caccia del titolo iridato della disciplina. Poi punterà tutto sulla Sicilia: l’obiettivo è sicuramente quello di vestire la prima Maglia Rosa del Giro. L’uomo della INEOS Grenadiers ha dominato sia il Campionato Nazionale che l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico, a testimonianza che al momento è quasi imbattibile.

Non mancheranno però i rivali. A partire da Victor Campenaerts (NTT). Il belga, detentore del record dell’ora, nella disciplina ha sempre brillato: due titoli europei ed un bronzo mondiale nel palmares. Manca però un successo di tappa in un grande giro. Occhio a Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), che vorrà sfruttare le prove contro il tempo per provare a guadagnare secondi su tutti i rivali in classifica generale.

Nomi di rilievo sono anche quelli di Patrick Bevin (CCC), Jos van Emden (Jumbo-Visma), Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe) e Tobias Ludvigsson (Groupama FDJ).

Foto: Lapresse