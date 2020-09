Giro d’Italia 2020: orari, tv, programma, streaming. La guida completa

Mancano soltanto cinque giorni alla Grande Partenza del Giro d’Italia 2020, in programma da sabato 3 ottobre a domenica 25 ottobre. Ventuno tappe da Monreale a Milano, dalla Sicilia alla Lombardia, per l’edizione numero 103 della Corsa Rosa. Posticipato di ben cinque mesi, il Giro si è dovuto ridimensionare dicendo addio al via dall’Ungheria, trovando però il caloroso abbraccio della regione Sicilia, che darà il là a tre settimane di fuoco divise in tre prove contro il tempo, cinque per velocisti puri, sette di media montagna, e altre sei di alta montagna.

Il Giro d’Italia 2020 sarà trasmesso in diretta tv sulla Rai, che dividerà la trasmissione tra Rai Sport (canale 57) per le fasi iniziali della tappa del giorno, e Rai 2 con il collegamento a partire dalle ore 14.00 per le fasi cruciali di ogni singola frazione. Mentre Eurosport 1 trasmetterà ogni giorno la diretta tv del Giro dalle ore 12.00 circa. La Corsa Rosa sarà visibile anche in diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è disponibile anche su DAZN. Inoltre, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale di ogni frazione, per non perdervi neanche un secondo della corsa più bella del mondo, nel Paese più bello del mondo.

Loading...

Loading...

GIRO D’ITALIA 2020, IN TV E STREAMING: LA GUIDA COMPLETA

Giro d’Italia 2020: Sabato 3 ottobre – Domenica 25 ottobre

Diretta tv: Rai Sport (dalle 11.30 circa alle 14.00), Rai 2 (a partire dalle 14.00), Eurosport 1 (a partire dalle 12.00 circa)

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta live testuale: OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse