Giro d’Italia 2020, seconda tappa Alcamo-Agrigento: percorso e altimetria

Domenica 4 ottobre andrà in scena la seconda tappa del Giro d’Italia 2020, da Alcamo ad Agrigento, per un totale di 150 chilometri. Questa sarà una delle frazioni più affascinanti della 107esima edizione della Corsa Rosa, dove spiccherà la grande bellezza della Sicilia. Si attraverserà la Valle del Belice, per poi passare da Menfi, Sciacca, il sito archeologico di Eraclea Minoa, Siculiana, e Porto Empedocle, città natale di Andrea Camilleri. L’arrivo alla Valle dei Templi, ai piedi di Agrigento. è adatto ad attaccanti, a uomini valorosi capaci di tenere in salita e di sfrecciare in volata. Insomma, sono favoriti gli esperti delle classiche. Ma adesso andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

La prima parte della tappa è piuttosto articolata tra saliscendi e numerose curve nel trapanese, verso la Valle del Belice. Lasciata Alcamo infatti, si procederà su e giù attraverso Calatafimi, Salemi, l’ascesa di quarta categoria di Santa Ninfa, e poi il primo sprint intermedio di giornata di Partanna. Si arriverà lungo la costa, con alcuni su e giù e pendenze moderate, passando per Menfi e Sciacca. La parte conclusiva è abbastanza mossa sino al secondo traguardo volante di Porto Empedocle. Si arriverà dunque nella magnificenza della Valle dei Templi. A 4 chilometri all’arrivo la strada salirà attorno al 5% con un breve tratto attorno al 9% a 2.5 chilometri dal traguardo; mentre l’ultimo chilometro è più dolce e intorno al 3% di pendenza.

ALTIMETRIA

