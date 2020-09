Ciclismo, Filippo Ganna: nuovi scenari ed obiettivi dopo i Mondiali. Maglia Rosa al Giro d’Italia e Record dell’Ora nel mirino

Un autentico capolavoro quello timbrato da Filippo Ganna in quel di Imola. Il piemontese si è imposto nella cronometro maschile dei Mondiali di ciclismo, diventando così il primo azzurro di sempre a riuscire in questa impresa. Una prova contro il tempo dominata in lungo e in largo dall’atleta del Team INEOS Grenadiers che non ha lasciato scampo agli avversari, partendo forte e chiudendo a tutta. È lui il migliore interprete della disciplina al momento.

Ora il mirino si sposta verso nuovi scenari ed obiettivi, visto che il primo è stato centrato in pieno. Occhi puntati sul prossimo Giro d’Italia che scatterà il 3 ottobre da Monreale proprio con una cronometro: potrà sfoggiare la propria maglia iridata e, visto un percorso breve e prettamente favorevole, non può che puntare dritto alla prima Maglia Rosa. Altre due prove contro il tempo nella Corsa Rosa: difficile capire se Ganna potrà disputarle a tutta, visto il lavoro di gregariato che dovrà svolgere per Geraint Thomas.

Come specificato dal piemontese la sua stagione non terminerà con il Giro. Poi nuovamente spazio alla pista con l’obiettivo di migliorare nuovamente il proprio Record del Mondo nell’inseguimento individuale, per poi provare il colpaccio con il Record dell’Ora, ampiamente alla portata di un atleta con le sue caratteristiche. Occhi puntati però sul 2021, una stagione che potrebbe essere storica per Ganna: ci saranno i Giochi Olimpici di Tokyo, il sogno è portare a casa almeno due medaglie tra strada e pista.

