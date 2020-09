Giro d’Italia 2020, ottava tappa Giovinazzo-Vieste: percorso e altimetria

Prosegue il nostro percorso di avvicinamento al prossimo Giro d’Italia 2020 che scatterà il 3 ottobre dalla Sicilia. Andiamo a presentare l’ottava tappa nel dettaglio con altimetria e tracciato: 200 chilometri da Giovinazzo a Vieste.

PERCORSO

Si parte dalla bellissima località pugliese. Primi 90 chilometri completamente pianeggianti che saranno percorsi in assoluta tranquillità dai corridori. Inizia però poi l’ascesa di Monte Sant’Angelo, di seconda categoria: 9,6 chilometri al 6,1% di pendenza media. Scollinamento in ogni caso lontanissimo dal traguardo, da lì in poi si placherà però la calma. Gli ultimi 100 chilometri sono insidiosi, con tantissimi saliscendi ed anche lo strappo di La Guardiola a 40 chilometri circa dall’arrivo. Frazione adatta a più scenari: uno sprint ristretto, colpi di mano o una fuga da lontano.

ALTIMETRIA

LE ALTRE TAPPE DEL GIRO 2020

