Giro d’Italia 2020, quindicesima tappa Base Aerea Rivolto-Piancavallo: percorso e altimetria

Il primo tappone di montagna (domenica 18 ottobre) coincide con l’omaggio del Giro d’Italia 2020 ad una delle eccellenze nazionali: le Frecce Tricolori. La quindicesima frazione della Corsa Rosa infatti, partirà dalla base aerea di Rivolto, sede del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare, e casa delle Frecce Tricolori sin dalla loro costituzione nel 1961. Questa tappa di 185 chilometri resterà nelle gambe di molti, e il traguardo di Piancavallo darà un verdetto pesante in ottica classifica generale. Ma adesso andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

Dopo 40 chilometri in leggera ma costante ascesa, il primo GPM di giornata sarà quello di Sella Chianzutan, un seconda categoria di 10,6 chilometri al 5,4% con punte del 9%. Seguirà il GPM di 2^ categoria di Forcella di Monte Rest (dove si segnalano alcune gallerie in tornante, con numerosi tornanti sia a salire sia a scendere); una picchiata di 7,4 chilometri al 7,5% con picchi dell’11%. La discesa successiva porterà poi al GPM di Pala Barzana, un altro 2^ categoria di soli 4,4 chilometri al 4,4% ma con punte dell’11%. Il percorso diventerà quindi pianeggiante fino a Aviano, dove inizierà la salita finale di ben 15 chilometri. I primi 10 sono molto ripidi, sempre attorno al 9%, con punte del 14%; poi la strada spiana e scende leggermente per ricominciare a salire con pendenze più moderate intorno all’8%. L’ultimo chilometro è piuttosto articolato e in costante ma dolce ascesa.

ALTIMETRIA

