Giro d’Italia 2020, dodicesima tappa Cesenatico-Cesenatico: percorso e altimetria

Come ci è stato dimostrato ampiamente anche dal recente Tour de France, i Grandi Giri oramai, con formazioni sempre più forti e distacchi in salita sempre più marginali, si vincono spesso e volentieri non perdendo secondi preziosi in frazioni più insidiose e meno altisonanti, come quella in programma per giovedì 15 ottobre al Giro d’Italia 2020, che si snoderà per 204 chilometri con partenza e arrivo in quel di Cesenatico.

PERCORSO

La frazione avrà un itinerario molto simile al percorso della storica Gran Fondo Nove Colli, con insidie e brevi ascese disseminate per i 150 chilometri centrali. La tappa presenta pochissimi metri di pianura, con un continuo susseguirsi di ascese e discese spesso anche impegnative. Il finale, posto alla fine di un rettilineo assai breve, potrebbe premiare un eventuale attacco da lontano, con le fughe che potrebbero fare da padrone in una frazione così movimentata.

Loading...

Loading...

ALTIMETRIA

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

michele.giovagnoli@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse