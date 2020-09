Percorso Giro d’Italia 2020, tutte le salite e i 50 GPM: le categorie. Stelvio Cima Coppi, spiccano sei arrivi in quota!

Saranno 50 i Gran Premi della Montagna al Giro d’Italia 2020, in programma dal 3 al 25 ottobre. La Cima Coppa sarà il Passo dello Stelvio, cuore della 18ma tappa che si concluderà poi in cima ai Laghi di Cancano (Torri di Fraele). Saranno poi altri cinque gli arrivi in salita: Sestriere alla 20ma tappa (frazione da brividi con gli altri prima categoria Colle dell’Agnello e Col d’Izoard), Madonna di Campiglio nella 17ma frazione (sono previsti gli altri prima categoria di Forcella Valbona e Monte Bondone), Piancavallo (15ma tappa, prima categoria), Roccaraso (nona tappa, prima categoria), Etna (terza tappa, prima categoria). Di seguito il dettaglio di tutti i GPM del Giro d’Italia 2020, come riportati dal Garibaldi, la guida ufficiale della Corsa Rosa.

TUTTI I GPM DEL GIRO D’ITALIA 2020 (tra parenti la categoria):

PRIMA TAPPA, Monreale-Palermo (cronometro): Monreale-Cattedrale (3)

SECONDA TAPPA, Alcamo-Agrigento: Santa Ninfa (4), Agrigento (4)

TERZA TAPPA, Enna-Etna (Piano Provenzano): Etna-Piano Provenzano (1, arrivo in salita)

QUARTA TAPPA, Catania-Villafranca-Tirrena: Portella Mandrazzi (3)

QUINTA TAPPA, Mileto-Camigliatello-Silano: Catanzaro (3), Tiriolo (3), Valico di Montescuro (1)

SESTA TAPPA, Castrovillari-Matera: Millotta (3)

SETTIMA TAPPA, Matera-Brindisi: nessun GPM

OTTAVA TAPPA, Giovinazzo-Vieste: Monte Sant’Angelo (2), La Guardiola (4)

NONA TAPPA, San Salvo-Roccaraso: Passo Lanciano (1), Passo San Leonardo (2), Bosco di Sant’Antonio (2), Roccaraso-Aremagna (1, arrivo in salita)

DECIMA TAPPA, Lanciano-Tortoreto: Chieti (4), Tortoreto (4), Colonnella (3), Tortoreto (4)

UNDICESIMA TAPPA, Porto Sant’Elpidio-Rimini: Monte San Bortolo (4)

DODICESIMA TAPPA, Cesenatico-Cesenatico: Ciola (4), Barbotto (3), Perticara (3), Madonna di Pugliano (3), San Giovanni in Galilea (4)

TREDICESIMA TAPPA, Cervia-Monselice: Roccolo (4), Calaone (4)

QUATTORDICESIMA TAPPA, Conegliano-Valdobbiadene (cronometro): Muro di Cà del Poggio (4)

QUINDICESIMA TAPPA, Rivolto-Piancavallo: Sella Chianzutan (2), Forcella di Monte Rest (2), Forcella di Pala Barazana (2), Piancavallo (1, arrivo in salita)

SEDICESIMA TAPPA, Udinese-San Daniele del Friuli: Madonnina del Domm (2), Monte Spig (3), Monteaperta (3), Monte di Ragogna (3, da ripetere tre volte)

DICIASSETTESIMA TAPPA, Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio: Frocella Valbona (1), Monte Bondone (1), Passo Durone (3), Madonna di Campiglio (1, arrivo in salita)

DICIOTTESIMA TAPPA, Pinzolo-Laghi di Cancano: Campo Carlo Magno (2), Passo Castrin (1), Passo dello Stelvio (Cima Coppi), Torri di Fraele (1, arrivo in salita)

DICIANNOVESIMA TAPPA, Morbegno-Asti: nessun GPM

VENTESIMA TAPPA, Alba-Sestriere: Colle dell’Agnello (1), Col d’Izoard (1), Montgenevre (2), Sestriere (1, arrivo in salita)

VENTUNTESIMA TAPPA, Cernusco sul Naviglio-Milano (cronometro): nessun GPM

