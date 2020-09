Giro d’Italia 2020, diciannovesima tappa Morbegno-Asti: percorso e altimetria

La terzultima tappa del Giro d’Italia 2020, Morbegno – Asti di 253km, sarà la più lunga di questa edizione della Corsa Rosa anche se il percorso è tutt’altro che complesso. Una frazione completamente piatta che sarà favorevole alle ruote veloci che avranno l’ultima possibilità di imporsi al Giro d’Italia di quest’anno.

PERCORSO

Il percorso non prevede alcuna asperità e sarà determinante la condotta di gara del plotone. Senza ombra di dubbio nella prima parte di corsa andrà via una fuga ma, visto che si tratta dell’ultima possibilità per i velocisti, i gruppo difficilmente si lascerà scappare la possibilità di arrivare a ranghi compatti.

ALTIMETRIA

Foto: Lapresse