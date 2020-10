Giro d’Italia 2020, l’Italia si aggrappa a Vincenzo Nibali. Il sogno di emulare Gino Bartali e ridare speranza alla Nazione

Vincenzo Nibali si presenta con grandi ambizioni al Giro d’Italia 2020, in programma dal 3 al 25 ottobre. Lo Squalo andrà a caccia della sua terza apoteosi personale alla Corsa Rosa, dopo i trionfi del 2013 e del 2016. Il siciliano, secondo lo scorso anno alle spalle dell’ecuadoriano Richard Carapaz, punta al bersaglio grosso e ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa: ha dalla sua un’esperienza decennale, uno stato di forma in crescita come ha dimostrato ai Mondiali, un grande acume tattico e un percorso che potrebbe essere adatto alle sue caratteristiche viste le tante salite in programma. Tutta l’Italia si aggrappa a Vincenzo Nibali, nel tentativo di inseguire un’impresa leggendaria a 35 anni suonati, contro avversari di rango come i britannici Geraint Thomas e Simon Yates, il danese Jakob Fuglsang, il russo Aleksandr Vlasov.

L’alfiere della Trek-Segafredo è tra i favoriti della vigilia e un intero Paese spera nel colpaccio da parte del suo veterano, capace di imporsi anche alla Vuelta di Spagna e al Tour de France nel corso della sua folgorante carriera. Il sogno nemmeno tanto nascosto di Vincenzo Nibali è quello di emulare le gesta di Gino Bartali, l’uomo della rinascita nell’ormai lontano 1946: l’Italia era uscita dalla guerra l’anno prima e finalmente si tornava a correre il Giro d’Italia dopo il secondo conflitto bellico mondiale, fu il toscano a trionfare con 47 secondi di vantaggio su Fausto Coppi, rimettendo in moto il cuore sportivo di una Nazione intera e rigenerando una rivalità che ha diviso in due, nel senso buono, tutta l’Italia.

Vincenzo Nibali può ridare speranza agli appassionati di ciclismo dopo un periodo così complicato e donare un sorriso di gioia, fondamentale nei momenti più bui. E poi c’è un record da battere: quello di vincitore più vecchio del Giro d’Italia. Il primato di Fiorenzo Magni (34 anni e 180 giorni) è pronto per essere infranto.

Foto: Trek-Segafredo