Giro d’Italia 2020, la startlist e l’elenco dei partecipanti. Vincenzo Nibali, Thomas, Fuglsang: quanti campioni!

Tre settimane, 21 tappe, 3469,8 chilometri da Monreale a Milano, per quella che sarà la 103esima edizione del Giro d’Italia. La Corsa Rosa partirà dalla Sicilia il prossimo 3 ottobre, e terminerà il 25 ottobre sotto lo sguardo del Duomo meneghino, laddove è nata la grande corsa di RCS Sport. Posticipato di ben cinque mesi, il Giro si è dovuto ridimensionare dicendo addio alla grande partenza dall’Ungheria, trovando però il caloroso abbraccio della regione Sicilia, che avrà l’onore di dare il via all’edizione 2020 della corsa più bella del mondo, nel Paese più bello del mondo.

La stessa Sicilia che ha visto nascere il più grande ciclista azzurro degli ultimi tempi: Vincenzo Nibali. Il messinese sarà alla partenza del suo nono Giro d’Italia, per andare a caccia di una storica tripletta. Contro il capitano della Trek-Segafredo ci sarà un parterre d’eccellenza con uomini come la maglia rosa uscente Richard Carapaz. L’ecuadoriano sarà la seconda punta della Ineos-Grenadiers dopo il trionfatore del Tour 2018 Geraint Thomas. Al momento il gallese sembra essere l’avversario più accreditato per Nibali, assieme al recentissimo vincitore della Tirreno-Adriatico Simon Yates (Mitchelton-Scott).

Loading...

Loading...

Ma ci sarà anche l’Astana con un duo formato da Jakob Fuglsang e dal giovanissimo Alexandr Vlasov. Nibali invece, potrebbe contare su un uomo di grande fiducia come Giulio Ciccone, anche se al momento la presenza dell’abruzzese non è ancora sicura al 100%, visto che è appena uscito dalla brutta parentesi legata alla positività al Covid-19. Tra gli altri uomini di classifica troviamo Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), reduce da un’ottima Tirreno-Adriatico, l’altro azzurro Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling), e l’olandese Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

Per la sfida in volata, l’Italia si affiderà all’ex campione europeo Elia Viviani (Cofidis), e al promettente Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step). Contro di loro spiccano i nomi di Michael Matthews (Team Sunweb), Caleb Ewan (Lotto Soudal), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), e del tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Lo slovacco è uno degli uomini più attesi al via della Corsa Rosa, e tra l’altro questa sarà la sua prima partecipazione dopo ben 11 anni di carriera. Concludiamo con un altro debuttante al Giro come il campione italiano a cronometro Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che avrà a disposizione ben tre tappe per farsi valere. Anzi, non è da escludere la possibilità di vederlo in maglia rosa al termine della prova contro il tempo inaugurale di Palermo. Sarebbe l’inizio perfetto.

Di seguito ecco l’elenco in costante aggiornamento di coloro che troveremo al via del 103esimo Giro d’Italia.

STARTLIST GIRO D’ITALIA 2020