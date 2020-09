Giro d’Italia 2020, quinta tappa Mileto-Camigliatello Silano: percorso e altimetria

Mancano ormai poco più di dieci giorni allo start ufficiale del Giro d’Italia 2020, l’appuntamento ciclistico più atteso del Bel Paese. In attesa di vivere insieme le emozioni della 103esima edizione della Corsa Rosa, continuiamo con la nostra rubrica di presentazione delle 21 tappe in programma: qui andiamo ad analizzare la quinta frazione, che si correrà mercoledì 7 ottobre da Mileto a Camigliatello Silano.

PERCORSO

Con i suoi 225 chilometri, la Mileto-Camigliatello Silano è una delle tappe più lunghe del Giro d’Italia 2020. Frazione mossa, caratterizzata da diverse salite, di cui tre catalogate come GPM. I corridori attraverseranno la Calabria su strade molto articolate per raggiungere la costa Ionica: si passa per Catanzaro Lido e Catanzaro (GPM) prima di affrontare la salita di Tiriolo che conduce a un settore di tappa di circa 70 km contraddistinto da continui saliscendi attraverso le pendici della Sila. Dopo Cosenza inizia l’ascesa del Valico di Montscuro (quasi 25 km al 5.6%, con punte fino al 18%): dallo scollinamento mancheranno poco più di 10 km all’arrivo.

ALTIMETRIA

