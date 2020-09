Giro d’Italia 2020, settima tappa Matera-Brindisi: percorso e altimetria

Venerdì 9 ottobre andrà in scena la settima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno soltanto 143 i chilometri da affrontare tra Matera e Brindisi, per una giornata adatta alla perfezione alle ruote veloci. Di fatti, in questa frazione, non è presente alcun tipo di difficoltà altimetrica; e tutto fa presupporre un finale con una volata di gruppo. Attenzione però al vento, anche perchè a metà tappa il plotone si dirigerà sulla costa ionica tarantina, prima di far ritorno verso l’entroterra. Ma adesso andiamo a scoprire nel dettaglio questa settima giornata della Corsa Rosa tra la Basilicata e la Puglia.

PERCORSO

Tappa praticamente pianeggiante nella sua totalità. I suoi primi 30 chilometri sono tutti in discesa sino alla costa. A Taranto è presente il primo sprint intermedio di giornata, seguito dal secondo, piazzato a Grottaglie. Negli ultimi 30 chilometri il percorso è in costante discesa. Gli ultimi 5 chilometri si svolgeranno attraverso le vie cittadine brindisine, caratterizzate da svolte consecutive e parziali restringimenti della carreggiata. Dai 5 ai 2 chilometri all’arrivo, il tracciato è prevalentemente in discesa, poi sempre in leggerissima ascesa. Ultima curva a 1200 metri dal traguardo, dove inizierà il rettilineo finale.

ALTIMETRIA

LE ALTRE TAPPE DEL GIRO 2020

