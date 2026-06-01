Bianca Nannucci: “Non andare in America la decisione migliore. Focalizzata su me stessa, non guardo ai record”

Nella nuova puntata di Swim Zone, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stata Bianca Nannucci l’ospite di eccezione. La giovane azzurra ha stupito tutto ai Campionati nazionali, conquistando il titolo nei 200 stile libero e l’argento nei 400. La promessa del nuoto italiano si è raccontata a 360 gradi, dall’inizio della sua carriera fino ai prossimi obiettivi.

Le aspettative prima dei Campionati italiani: “Sono andata lì con molta sicurezza del lavoro fatto. Sapevo che se volevo potevo andare bene, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Prima di partire non ero nervosa perché avevo già fatto tutto quello dovevo. Un po’ mi aspettavo questi risultati, ma non lo potevo sapere al 100%. Può succedere un po’ di tutto, una piccola cosa può cambiare tutta la gara. Ero molto sicura di me stessa. Ero felice solo di essere lì e di gareggiare. Dovevo solo godermi il momento, il risultato sarebbe arrivato”.

Gli allenamenti in Costa Azzurra: “Qui mi trovo bene. Fred (Vergnoux, ndr) è un allenatore molto bravo e conosciuto. Io ho fiducia nel lavoro che fa e questo mi aiuta molto. Nel gruppo siamo tutti molto diversi e con obiettivi diversi. Tutti sono motivati ed appassionati. La struttura degli allenamenti settimanali è sempre uguale, sappiamo già un po’ cosa aspettarci”.

La scelta delle gare: “Con gli allenamenti faccio tanti chilometri. Io mi sento e mi bene. Penso che il 400 sia andato meglio del 200 per il tempo fatto. Mi piacerebbe fare un 400 fatto meglio. A Riccione la mia idea era seguire Simona Quadarella fino in fondo. Credo di poter riuscire a fare una gara più intelligente. Quando a Parigi ho fatto gli 800 metri il tempo non era male. Secondo me è una gara su cui potrei puntare, ma non mi piace tanto. Voglio confermarmi prima bene sui 200 e sui 400”.

Come migliorare: “Non sono mai stata una che partiva molto forte. Ho sempre quella paura di non farcela negli ultimi 50 metri. Agli Assoluti sono stata brava a passare forte anche nei 200. Pian piano imparerò a passare più forte anche nei 100. Ora mi sento più fiduciosa in me stessa. Quando vado in gara non ho paura”.

I risultati nel fondo ed il paragone con il passato: “È normale avere persone abili in diverse specialità. Sono curiosa di vedere cosa succede negli Stati Uniti dopo la Ledecky. I record sono fatti per essere infranti. Prima o poi anche in Italia sarà così, ci vorrà del tempo. Io non posso controllare quello che faranno gli altri. Voglio migliorare per me stessa. Quando ci fissa sugli obiettivi, si hanno pressioni in più”.

Un’opinione sulla staffetta: “Secondo me agli Europei sarà bello. Ci sarà meno battaglia ed andremo meglio. Sapere di lottare per qualcosa in più ci può caricare molto. La staffetta è una squadra, sarà affidata a tutti”.

L’esperienza a Singapore: “Già nel riscaldamento era una bella sensazione. È stato sorprendente vedere dal vivo tutti quegli atleti. Fare la staffetta è stato molto bello e divertente. Mi sono trovata bene con tutta la squadra. Il nostro obiettivo era entrare nella finale e lo abbiamo raggiunto. Nella finale ho cercato di godermi la gara”.

Quello che lasciano i risultati: “Quando le gare vanno bene non ripensi più a ciò che hai fatto. Quando vanno male ripensi a tutto quello che hai fatto prima ed impari molto di più. Quest’anno tante volte mi sono migliorata. Negli 800 agli Assoluti non mi sono migliorata, non mi aspettavo che ci fosse quella differenza. Questo mi ha leggermente spaventato per le altre gare. Lì ho realizzato che ogni giorno è diverso e tutto può cambiare. Ho capito che avevo altre opportunità per fare bene”.

Le gare per il Settecolli: “Nuoterò a Roma i 100, i 200, i 400 e gli 800. La settimana dopo ho gli Eurojunior ed anche lì nuoterò queste distanze più la staffetta. Da qui avrò un mesetto per prepararmi agli Europei e ad i Giochi del Mediterraneo”.

Il futuro: “Ho deciso di non andare in America l’anno prossimo. Credo di avere ancora tante cose su cui migliorare e penso che per me sia la decisione migliore“.