Giro d’Italia 2020, la guida tv: telecronisti e commentatori tecnici di RaiSport ed Eurosport

Mancano soltanto settantadue ore alla Grande Partenza del Giro d’Italia 2020, che prenderà il via sabato 3 ottobre da Monreale, in Sicilia, con una cronometro individuale che porterà i contendenti alla prima maglia rosa fino a Palermo. Il Giro si concluderà dopo tre settimane, e ventuno tappe, laddove è nato, ossia a Milano, con un’altra prova contro il tempo, domenica 25 ottobre, il cui arrivo sarà posizionato in Piazza Duomo, sotto gli occhi della Madonnina. Vi abbiamo già svelato il percorso, i partecipanti e i favoriti, ma adesso è tempo di raccontarvi chi saranno i telecronisti e i commentatori tecnici delle reti televisive italiane che trasmetteranno la Corsa Rosa.

Partiamo dalla Rai, che dividerà la trasmissione tra Rai Sport (canale 57) per le fasi iniziali della tappa del giorno (Villaggio di partenza e Anteprima Giro), e Rai 2 con il collegamento a partire dalle ore 14.00 per Giro in diretta e il Processo alla tappa. Ogni sera, alle ore 20.00, Rai Sport trasmetterà TGiro, e poco prima di mezzanotte la replica della tappa del giorno. Come hanno annunciato il direttore di RaiSport Auro Bulbarelli e il responsabile del ciclismo Alessandro Fabretti, la grande novità della rete nazionale sarà l’arrivo di Gianni Bugno. Il due volte campione del mondo, e vincitore del Giro 1990, commenterà ogni tappa in diretta affianco alla prima voce Andrea De Luca.

Loading...

Loading...

Bugno però non sarà l’unico elemento di spicco in questi cambiamenti messi in atto dalla Rai, visto che nelle vesti di commentatore potrebbe esserci un altra maglia rosa, ovvero il vincitore del Giro 2004 Damiano Cunego. Grandi ritorni per quanto riguarda il Processo alla tappa, dove avremo Alessandra De Stefano a condurre il celebre approfondimento dopo ogni singola frazione, e la presenza di Gigi Sgarbozza.

Tutto invariato invece in casa Eurosport. Eurosport 1 trasmetterà ogni giorno la diretta tv del Giro dalle ore 12.00 circa, con le conseguenti repliche della sera. A commentare la Corsa Rosa sarà l’inaffondabile coppia formata da Riccardo Magrini e Luca Di Gregorio.

Foto: Lapresse