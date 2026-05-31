Pagelle Giro d’Italia 2026: si sblocca Jonathan Milan. Che bravi Lonardi e Ganna

PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Jonathan Milan, voto 10: dopo tante delusioni, tante critiche, arriva finalmente la vittoria. Il luogo non poteva essere migliore, a Roma, nell’ultima frazione di questo Giro. Il velocista della Lidl-Trek ha faticato tanto, soprattutto nei primi dieci giorni, poi è venuto fuori alla sua maniera e oggi ha vinto praticamente staccando gli avversari di ruota.

Giovanni Lonardi, voto 9: miglior piazzamento della carriera in una tappa al Giro per il velocista della Polti VisitMalta. Un risultato sicuramente eccellente nella volata di Roma. Prende la ruota di Milan, non riesce ad uscire, ma in ogni caso conquista una piazza d’onore che dà tantissimo morale a lui e alla squadra.

Filippo Ganna, voto 8: quando parte in quella maniera sembra una locomotiva. Azione devastante a 20 km dal traguardo, purtroppo con i compagni di fuga sbagliati. Sobrero e Stuyven si attaccano alla ruota del piemontese e da lì diventa difficile fare la differenza. C’era troppo interesse per la volata, ma le trenate del corridore della Netcompany INEOS sono state eccezionali.

Paul Magnier, voto 5: oggi non ne aveva, nonostante l’ennesimo grande lavoro della Soudal-QuickStep. Ci sta, comunque, per il giovane transalpino: può consolarsi, e non poco, con tre vittorie di tappa e la Maglia Ciclamino.

Dylan Groenewegen, voto 4: la Unibet Rose Rockets era stata la più attiva sul finale e aveva dettato il passo nel migliore dei modi, il neerlandese ha potuto lanciare la volata da posizione eccellente, ma non ne ha avute per contrastare Milan, anzi, chiude solo quarto. Giro deludente per lui.

Paul Penhoët, voto 7: terzo nella volata di Roma, un piazzamento positivo per il giovane velocista della Groupama – FDJ United che sicuramente può crescere in futuro.