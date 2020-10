Giro d’Italia 2020: le classiche che saranno in contemporanea con la Corsa Rosa. Il 25 ottobre Giro, Vuelta e Roubaix insieme!

Sarà un mese di ottobre davvero di fuoco per tutti gli appassionati di ciclismo. Solitamente la stagione si concludeva in questo periodo e invece quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria che ha stravolto il calendario agonistico, si continuerà a correre ad autunno inoltrato e con grandissimi appuntamenti in programma. I riflettori saranno puntati sul Giro d’Italia, in programma dal 3 al 25 ottobre. La Corsa Rosa, spostata in avanti di cinque mesi rispetto alle consuete abitudini, andrà dunque in scena con temperature ben diverse da quelle delle primavera e con il rischio maltempo soprattutto lungo le tantissime salite alpine in programma, in un percorso particolarmente insidioso e complicato, caratterizzato anche da ben tre cronometro individuali.

Il Giro d’Italia dovrà però fare i conti con alcune pesantissime contemporaneità. Contestualmente alla prestigiosa corsa a tappe nel Bel Paese, infatti, si disputeranno anche tre Classiche Monumento, corse di un giorno che hanno fatto la storia e che costringeranno gli appassionati di ciclismo a farsi in due durante tre domeniche: Liegi-Bastogne-Liegi (4 ottobre), Giro delle Fiandre (18 ottobre), Parigi-Roubaix (25 ottobre).

E non basterà farsi in due domenica 25 ottobre perché, oltre alla cronometro conclusiva di Milano al Giro e l’Inferno del Nord, andrà anche in scena la sesta tappa della Vuelta di Spagna. La corsa a tappe in terra iberica inizierà il 20 ottobre e dunque le prime sei frazioni si correranno proprio in contemporanea con la Corsa Rosa. Poi spazio anche a Gent-Wevelgem e Parigi-Tours domenica 11 ottobre, mentre il giorno prima non si disputerà l’Amstel Gold Race perché è stata cancellata. Di seguito il calendario del ciclismo internazionale a ottobre 2020.

CALENDARIO CICLISMO OTTOBRE 2020:

3-25 ottobre Giro d’Italia

4 ottobre Liegi-Bastogne-Liegi

7 ottobre Freccia del Brabante

11 ottobre Gent-Wevelgem

11 ottobre Parigi-Tours

18 ottobre Giro delle Fiandre

20 ottobre – 8 novembre Vuelta di Spagna

21 ottobre Brugge-De Panne

25 ottobre Parigi-Roubaix

