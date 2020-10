Giro d’Italia 2020: la classifica delle nazioni con più partecipanti. Italia prima con 48 corridori, seconda l’Australia

Mancano pochissime ore alla partenza ufficiale del Giro d’Italia 2020, che scatterà sabato 3 ottobre da Monreale, per poi affrontare tre settimane e ventuno tappe, fino a domenica 25 ottobre, quando la Corsa Rosa terminerà in quel di Milano. Nei 3497,9 chilometri in programma, i corridori avranno di fronte tre prove contro il tempo, cinque per velocisti puri, sette di media montagna, e altre sei di alta montagna.

Quest’oggi sono stati presentati tutti i 176 corridori che saranno al via del Giro 2020, e per quanto riguarda il numero di partecipanti per ogni nazione, ovviamente svetta l’Italia con ben 48 atleti, seguita dall’Australia con 18 e la Francia con 12; mentre saranno ben quattordici i Paesi con un solo rappresentante.

CLASSIFICA NAZIONI GIRO D’ITALIA 2020

Italia 48

Australia 18

Francia 12

Paesi Bassi 10

Spagna 9

Gran Bretagna 8

Stati Uniti 8

Colombia 7

Belgio 6

Danimarca 5

Germania 5

Polonia 5

Austria 4

Svizzera 3

Ecuador 3

Russia 3

Portogallo 2

Slovenia 2

Norvegia 2

Argentina 2

Lituania 1

Lussemburgo 1

Finlandia 1

Croazia 1

Giappone 1

Ucraina 1

Slovacchia 1

Repubblica Ceca 1

Ungheria 1

Estonia 1

Canada 1

Israele 1

Sudafrica 1

Eritrea 1

