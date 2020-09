Giro d’Italia 2020: Steven Kruijswijk, il regolarista olandese che punta al riscatto dopo aver saltato il Tour de France

Mancano pochi giorni all’inizio del Giro d’Italia 2020. Tra i protagonisti di questa anomala edizione ci sarà Steven Kruijswijk, l’olandese della Jumbo-Visma punta legittimamente al podio. La più grande incognita è legata alla sua condizione fisica visto che è stato costretto a saltare il Tour de France a causa di un infortunio alla spalla causato da una caduta al Giro del Delfinato.

Kruijswijk nella Corsa Rosa potrà contare, oltre che sulle sue indubbie qualità tecniche e atletiche, anche su una buona squadra. Al fianco dello scalatore olandese ci saranno ciclisti del calibro di Tony Martin, Koen Bouwman e Christoph Pfingsten, ovviamente niente di paragonabile con la corazzata schierata dalla Jumbo-Visma al Tour de France. L’obiettivo per il 33enne nativo di Nuenen non può che essere il podio.

Nella sua carriera ha ottenuto buoni risultati nei grandi giri e ciò che risalta di più, quando buona parte della sua vita sportiva è alle spalle, è la sua incredibile regolarità. Kruijswik ha partecipato per sette volte al Giro d’Italia, i peggiori risultati sono il 18° posto all’esordio nel 2010, quando aveva solo 23 anni e il 26° del 2013. Il miglior risultato, invece, è il 4° posto ottenuto nel 2016.

L’exploit che vale una carriera l’olandese è riuscito a conquistarlo lo scorso anno al Tour de France dove è salito sul terzo gradino del podio alle spalle di Egan Bernal e Geraint Thomas. Alla Grande Boucle era riuscito a conquistare anche un 5° posto nel 2018. Nello stesso anno è arrivato ai piedi del podio anche nella Vuelta Espana.

Nella griglia di partenza tra i favoriti per la vittoria finale del Giro d’Italia 2020 Steven Kruijswijk parte in seconda fila ma, come dimostra la sua carriera, saprà certamente farsi trovare pronto. Il 33enne nativo di Nuenen proverà ad avvicinare il podio e magari a conquistare anche il suo primo trionfo di tappa nella Corsa Rosa.

Foto: Lapresse