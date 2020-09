Giro d’Italia 2020, sesta tappa Castrovillari-Matera: percorso e altimetria

La sesta tappa del Giro d’Italia 2020 si preannuncia spettacolare e ricca di emozioni. Il percorso che da Castrovillari condurrà il gruppo nell’affascinante Matera (188 km), sarà caratterizzato da un continuo sali scendi che non lascerà ai corridori la possibilità di rifiatare. Potrebbe essere la frazione ideale per una fuga da lontano, per un colpo di mano di un finisseur o, per chi riuscirà a rimanere in gruppo, destinata alle ruote veloci.

La Castrovillari-Matera di 188 km inizia subito in salita, con pendenze tutt’altro che proibitive, con l’ascesa a Campitello Matese. A circa metà tappa è posizionata l’ascesa di Portella Mandrazzi, di circa venti chilometri, anche in questo caso le pendenze non sono arcigne ma la fatica potrebbe rimanere nelle gambe dei corridori, in particolare dei velocisti. L’unico GPM di giornata, un terza categoria, è posizionato a Milotta a circa 26 km dal traguardo è potrebbe essere il trampolino di lancio ideale per un finisseur. Anche l’arrivo nella bellissima Matera sarà caratterizzata da una leggera pendenza.

