18.18 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Un saluto sportivo.

18.15 Questa la classifica generale ufficiale al termine della tappa di oggi:

1 1 – VALTER Attila Groupama – FDJ 20 26:59:18

2 2 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 0:11

3 3 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 0:16

4 4 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:24

5 5 – VERVAEKE Louis Alpecin-Fenix 0:25

6 6 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 0:38

7 7 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 0:39

8 8 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 0:41

9 9 – MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:47

10 10 – YATES Simon Team BikeExchange 0:49

11 11 – FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 0:55

18.11 Confermato che ad Hugh Carthy si è rotta la sella della bici.

Hugh Carthy with a broken saddle in that final while Bettiol remonstrated with the director’s car. Classified 162nd at 2:21 but he gets the same time as peloton, so no time loss #Giro pic.twitter.com/RROJw0QE0x — Daniel Ostanek (@LVCKV) May 14, 2021

18.05 Il britannico Carthy, che stamattina era sesto in classifica generale, ha chiuso con 2’21” di ritardo da Ewan. Il problema meccanico dovrebbe essersi materializzato all’interno degli ultimi 3 km, dunque da regolamento il distacco in tal caso sarebbe cancellato per il capitano della EF. Si attendono conferme ufficiali.

18.01 Hugh Carthy potrebbe aver avuto un problema alla sella.

I may be wrong here/it may just be the camera, but could Hugh Carthy not have had a problem with his saddle? Was waving around a bit. Then again, that could have just been him waving his bike. #Giro pic.twitter.com/LNUqnZoOpU — Mikołaj Krok (@miki_krok) May 14, 2021

17.56 Questa è al momento la classifica generale, ma stiamo cercando di capire quale sarà il destino di Hugh Carthy, che non figura tra i primi 83 corridori all’arrivo:

1 1 – VALTER Attila Groupama – FDJ 20 26:59:18

2 2 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 0:11

3 3 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 0:16

4 4 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:24

5 5 – VERVAEKE Louis Alpecin-Fenix 0:25

6 7 ▲1 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 0:39

7 8 ▲1 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 0:41

8 9 ▲1 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:47

9 10 ▲1 YATES Simon Team BikeExchange 0:49

10 11 ▲1 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 0:55

17.53 In chiave classifica generale potrebbe esserci una sorpresa. Il britannico Hugh Carthy (EF) non figura in top10. Dovrebbe essere rimasto attardato da una foratura. Arrivata prima o dopo i -3 km all’arrivo? Tra poco lo scopriremo…

17.51 Seconda vittoria in questo Giro d’Italia per l’australiano Caleb Ewan, che oggettivamente sembra avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza in termini di spunto veloce.

17.50 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 EWAN Caleb Lotto Soudal 100 80 4:42:12

2 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 40 50 ,,

3 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 20 35 ,,

4 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 12 25 ,,

5 PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4 18 ,,

6 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 15 ,,

7 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 12 ,,

8 KANTER Max Team DSM 10 ,,

9 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 8 ,,

10 MOLANO Juan Sebastián UAE-Team Emirates 6 ,,

11 FELLINE Fabio Astana – Premier Tech 5 ,,

12 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS 4 ,,

13 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 3 ,,

14 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 2 ,,

15 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 1 ,,

17.48 Il colore della maglia molto simile ci ha ingannato: 2° è finito Cimolai, non Giacomo Nizzolo, che è uscito dalla top10.

17.45 Lo strappetto al 12% non ha fatto la minima selezione. Gaviria ha provato a sparigliare le carte scattando a 500 metri dall’arrivo, ha creato anche un buco. Ewan ha recuperato e vinto con autorità. Sagan non è riuscito a fare la volata a causa di un contatto con Pasqualon.

17.44 Gaviria si pianta a 150 metri dall’arrivo! Ewan lo passa a velocità tripla e vince! 2° Cimolai, 3° Merlier.

17.44 Gaviria parte lunghissimo ai 500 metri!

17.43 ULTIMO KM!

17.43 Parte un uomo della Eolo, subito ripreso da un corridore della Bora. Ma vengono ripresi.

17.42 INIZIA LO STRAPPETTO AL 12%!

17.42 2 km all’arrivo, Consonni ha pilotato benissimo davanti il capitano Viviani.

17.41 Sta risalendo Elia Viviani. Anche Nizzolo e Cimolai ben posizionati.

17.40 Andatura elevatissima imposta dalla Jumbo-Visma. 3 km al traguardo, ma tra 1,5 km troveranno lo strappo al 12%!

17.39 Il gruppo è già allungatissimo, sta per spezzarsi!

17.39 5 km all’arrivo!

17.38 C’è anche Vincenzo Nibali nelle prime posizioni, sta dando una mano a Matteo Moschetti, velocista della Trek-Segafredo.

17.38 La velocità del gruppo è salita a 60 km/h…C’è vento contrario.

17.37 Rientra Alessandro De Marchi dopo la foratura.

17.37 Mancano 4,5 km allo strappetto al 12%.

17.36 Grande nervosismo in gruppo a 7 km dal traguardo. Occhio alle cadute!

17.35 Arriva davanti anche la Jumbo-Visma di Groenewegen e Dekker.

17.34 La maglia rosa Valter se ne sta ben nascosta a centro gruppo.

17.33 10 KM AL TRAGUARDO!

17.32 Foratura per la ex-maglia rosa Alessandro De Marchi.

17.32 Ora si porta davanti la Ineos-Grenadiers, che vuole tenere davanti Egan Bernal per evitare qualsiasi rischio.

17.31 Gruppo ancora piuttosto allargato, comunque si va a 50 km/h in questa fase.

17.30 Sulla carta un arrivo del genere è molto favorevole a Sagan ed Ewan, ma anche a Giacomo Nizzolo.

17.29 Anche la Lotto-Soudal di Caleb Ewan davanti.

17.27 A 1500 metri dall’arrivo i corridori troveranno uno strappo di 200 metri tra il 10 e il 12%. L’ultimo chilometro sarà preceduto da una curva ad angolo, inoltre tenderà sempre leggermente a salire. Ai -800 ci sarà un restringimento, poi altre curve che faranno sì che i corridori non vedranno l’arrivo prima dei 200 metri. Sarà dunque una volata molto atipica. Ammesso che un finisseur non anticipi tutti…

17.24 RIPRESI PELLAUD, CHRISTIAN E MARENGO! Gruppo compatto a 17 km dall’arrivo.

17.23 Davanti la Cofidis di Elia Viviani.

17.22 Sta per finire la fuga dei tre corridori appartenenti alle Professional italiane. Pellaud, Christian e Marengo stanno per venire riassorbiti.

17.20 20 km all’arrivo e appena 26″ per il terzetto di testa. Iniziano le manovre delle squadre dei velocisti.

17.18 Ricordiamo ancora una volta i nomi dei tre fuggitivi: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè) e Mark Christian (Eolo Kometa). 21 km al traguardo e 36″ di vantaggio per loro.

17.15 Thomas de Gendt (Lotto Soudal) davanti a tutti a scandire l’andatura per il super favorito del giorno Caleb Ewan.

17.13 Avanza in testa al gruppo la Cofidis di Elia Viviani!

17.10 Continua a scendere vertiginosamente il vantaggio della fuga. Il gruppo sta alzando l’andatura.

17.07 30 chilometri netti alla conclusione e soltanto 49″ di vantaggio per i battistrada.

17.04 Problemi fisici per Tim Merlier (Alpecin Fenix) che sta cercando di riportarsi in gruppo. Chissà se il belga riuscirà ad essere comunque della partita per il finale odierno.

17.01 Intanto vi ricordiamo che i tre fuggitivi Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè) e Mark Christian (Eolo Kometa) sono evasi dal gruppo dopo un solo chilometro dal via della tappa odierna.

Foto: Lapresse