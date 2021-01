LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa, battere Ineos per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Grandissima attesa nel golfo di Hauraki per la prossima regata di Round Robin tra Luna Rossa ed Ineos Team UK, fondamentale in ottica qualificazione diretta alla finale della manifestazione. Il team italiano è infatti costretto a vincere gli ultimi due match contro i britannici (il primo sabato, il secondo domenica) per agguantare il primo posto nel girone ed il conseguente pass per l’atto conclusivo delle Challenger Series.

La compagine inglese guidata da Ben Ainslie è ancora imbattuta in questa Prada Cup con quattro successi totali su altrettanti match disputati, mentre Luna Rossa ha un record di 2/2 dopo aver battuto due volte American Magic (assente questo weekend per riparare Patriot in vista della semifinale). Le previsioni meteo di giornata parlano di un vento medio-forte, tra i 13 e i 18 nodi sul campo di regata C, mentre domani sono previste raffiche ancor più sostenute fino a 21 nodi (limite massimo consentito per regatare). Vedremo se Max Sirena e compagni saranno riusciti ad effettuare un passo avanti anche in queste condizioni, in modo da contrastare una Britannia apparsa fino a questo momento davvero molto solida.

Appuntamento fissato stanotte alle ore 4.00 per l’attesissima sfida tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Ineos Team UK, valevole per il terzo Round Robin della Prada Cup 2021. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale notturna dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di Luna Rossa in Coppa America: buon divertimento!

